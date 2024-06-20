يورو 2024 – ساوثجيت: عانينا أمام الدنمارك.. ونحن بحاجة إلى هذه الخطوة

اعترف جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا بمعاناة منتخب بلاده أمام الدنمارك.

وتعادل منتخب إنجلترا أمام الدنمارك بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات ليورو 2024.

وقال ساوثجيت في منطقة الصحفيين: "من الواضح أن المستوى لم يكن جيدا كما كنا نأمل. في الوقت الحالي لا نستخدم الكرة بشكل جيد بما فيه الكفاية وهناك مستوى آخر نحتاج إلى إيجاده. علينا أن نضغط على الفرق بشكل أفضل".

وأضاف "عانينا من أجل السيطرة على المباراة، وهذا أدى إلى أداء قلق. يجب أن يكون ذلك أفضل إذا كنت تريد الذهاب إلى أبعد من ذلك في البطولة".

وأتم "نحن بحاجة إلى تحليل الأداء بعمق ، ونحتاج إلى إيجاد حلول لمعالجة المشكلات التي نواجهها. سنقضي بعض الوقت في الأيام القادمة في القيام بذلك".

التعادل يبدو محبطا لإنجلترا ولكنها عمليا حسمت التأهل، أما الدنمارك فتعادلها الثاني تركها في موقف أفضل قليلا قبل خوض جولة أخيرة حاسمة ضد صربيا.

مجموعة الفوز الوحيد والتعادلات الثلاثة حتى الآن، يتصدرها المنتخب الإنجليزي برصيد 4 نقاط، ويليه الدنمارك وسلوفينيا بنقطتين، وأخيرا صربيا بنقطة واحدة.

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