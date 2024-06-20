لاعبو الأهلي يتبرعون لصالح أسرتي المشجعتين الراحلتين

الخميس، 20 يونيو 2024 - 21:26

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - بيان رسمي

أعلن النادي الأهلي عن تبرع لاعبيه بجزء من رواتبهم لصالح أسرتي مشجعتي النادي نورهان ناصر ونرجس صلاح.

الثنائي وافته المنية إثر حادث أليم قبل يومين عقب مباراة الأهلي والاتحاد السكندري على استاد برج العرب.

وأوضح الأهلي في بيانه أن تلك الخطوة أتت لمساندة الأسرتين ومحاولة للتخفيف عنهما إزاء مصابهما الجلل.

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كما اتخذ النادي عدة قرارات من شأنها تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للأسرتين.

وأدى وفد من النادي برئاسة خالد مرتجي أمين الصندوق واجب العزاء لأسرتي الفقيدتين.

الأهلي
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