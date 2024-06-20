غياب ثلاثي للراحة.. في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة الداخلية

قرر مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي إراحة أكثر من لاعب في مواجهة الداخلية المؤجلة من الجولة 12 لـ الدوري المصري.

ويلتقي الأهلي غدا الجمعة مع الداخلية في استاد السلام بلقاء يبدأ في السابعة مساءً.

ويغيب محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومروان عطية للحصول على راحة حسبما علم FilGoal.com قبل مواجهة الزمالك المرتقبة يوم الثلاثاء المقبل.

وأيضا يغيب عمر كمال عبد الواحد بسبب الإصابة، ووسام أبو علي لإجراء عمليات التأهيل للتعافي من الإصابة.

ويتواصل غياب بيرسي تاو بسبب الإصابة أيضا بالإضافة لعلي معلول وحمزة علاء.

وجاءت قائمة الأهلي حسبما علم FilGoal.com

حراسة المرمي: مصطفي شوبير - محمود الزنفلي.

خط الدفاع: كريم فؤاد - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمود متولي - محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج - إمام عاشور – أكرم توفيق - أحمد نبيل "كوكا" - محمد مجدي "أفشة" - رضا سليم - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات – أحمد عبد القادر.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا" - أنتوني موديست.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 39 نقطة من 17 مباراة، بفارق 20 نقطة عن المتصدر بيراميدز الذي لعب 8 مباريات أكثر.

فيما يتذيل الداخلية الترتيب برصيد 15 نقطة من 25 مباراة.