العزة بالإثم

مباراة الدنمارك وإنجلترا أقيمت بين رجل ساندته الظروف ليصلح خطأه، وآخر أصر عليه رغم كل شيء.

للمرة الثانية على التوالي تلقت الدنمارك هدفا من لقطة لغياب التوفيق، ولكن مورتن هيولماند الذي اصطدمت به كرة سلوفينيا الموفقة في الجولة الأولى، هو من أدرك التعادل لبلاده هذه المرة.

وللمرة الثانية على التوالي أصر جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا على إشراك ترينت ألكساندر أرنولد ظهير ليفربول في خط الوسط، قبل أن يضطر لسحبه مرة أخرى في الدقائق الأولى للشوط الثاني.

تعادل يبدو محبطا لإنجلترا ولكنها عمليا حسمت التأهل، أما الدنمارك فتعادلها الثاني تركها في موقف أفضل قليلا قبل خوض جولة أخيرة حاسمة ضد صربيا.

إعصار الصدفة

المحاولة الأولى أتت في الدقيقة الأولى بتسديدة بيير إيميل هويبير لاعب الدنمارك وتوتنام هوتسبر، ولكن تصدى لها جوردان بيكفورد ببراعة.

وفي الدقيقة 13 سدد فيل فودين نجم إنجلترا ومانشستر سيتي كرة مرت فوق العارضة.

وللمباراة الثانية على التوالي، ومن هفوة اصطدام كرة أخرى، وصلت الكرة إلى هاري كين داخل منطقة جزاء الدنمارك في الدقيقة 18 أمام المرمى مباشرة، والنتيجة بالطبع معروفة: الهدف الأول للأسود الثلاثة.

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وحاول يوناس ويند صانع أول أهداف الدنمارك في البطولة خلال المباراة السابقة أمام سلوفينيا، ولكن تسديدته مرت فوق العارضة في الدقيقة 32.

وأتى هدف التعادل في الدقيقة 34 بعد تمريرة من فيكترو كريستيانسن أنهاها مورتن هيولماند في الشباك.

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الرجل الذي سجل للدنمارك الآن، هو الذي اصطدمت به تسديدة جانزا لاعب سلوفينيا قبل أن تسكن شباكه وتسفر عن التعادل المحبط في الجولة الأولى.

واستمرت المحاولات الدنماركية بعرضية من كريستيان إريكسن وتسديدة من يواكيم أندرسن فوق العارضة في الدقيقة 39.

وفي الدقيقة 41 أنقذ كاسبر شمايكل مرماه من فرصة خطيرة لفيل فودين.

لا جدوى

توالت المحاولات الإنجليزية، ففي الدقيقة 51 سدد ديكلان رايس كرة أمسك بها شمايكل، وفي الدقيقة 53 سدد بوكايو ساكا رأسية مرت بجوار المرمى.

وللمرة الثانية أيضا، استسلم جاريث ساوثجيت بشأن مشاركة ترينت ألكساندر أرنولد ظهير ليفربول في الوسط، ليدفع بلاعب تشيلسي كونور جالاجر بدلا منه في الدقيقة 54.

هذه المرة كانت إنجلترا قريبة للغاية من الفوز، ففي الدقيقة 56 ارتطمت كرة فودين بالقائم الأيمن.

تحركات الدنمارك شهدت نزول ألكساندر باه وميكيل دامسجارد بدلا من يوناس ويند وفيكتور كريستيانسين في الدقيقة 57، ثم يوسف بولسن بدلا من راسموس هويلوند في الدقيقة 67.

وفي الدقيقة 69 حل جارود بوين وأولي واتكينز وإيبيريتشي إيزي بدلا من ساكا وكين وفودين، دفعة واحدة.

هنا لوهلة عاد النشاط لهجوم إنجلترا بتسديدة من واتكينز في الدقيقة 71، ولكن تصدى لها شمايكل إلى ركنية.

وفي الدقيقة 73 سدد هويبير مجددا ولكن تمكن بيكفورد من التصدي، ثم كرر المحاولة في الدقيقة 77 ليتصدى بيكفورد مرة أخرى.

وحل كريستيان نروجارد وأندرياس أولسن بدلا من إريكسن وهيولماند في الدقيقة 82.

وأخيرا كاد هويبير أن يسجل في الدقيقة 85، ولكن مرت الكرة بجوار القائم.

مجموعة الفوز الوحيد والتعادلات الثلاثة حتى الآن، يتصدرها المنتخب الإنجليزي برصيد 4 نقاط، ويليه الدنمارك وسلوفينيا بنقطتين، وأخيرا صربيا بنقطة واحدة.

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