تقارير: فان نيستلروي يقترب من تدريب بيرنلي

الخميس، 20 يونيو 2024 - 14:39

كتب : FilGoal

رود فان نيستلروي

اقترب رود فان نيستلروي نجم هولندا السابق من مهمة تدريب بيرنلي الموسم المقبل، حسب تقارير هولندية.

وذكرت جريدة دي تيليجراف الهولندية أن رود فان نيستلروي هو المرشح الأوفر حظا لتولي مهمة بيرنلي.

في حالة إتمام الصفقة سيخلف فان نيستلروي المدرب فينسنت كومباني الذي ذهب لتدريب بايرن ميونيخ هذا الصيف.

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بيرنلي هبط من الدوري الإنجليزي الممتاز، وسيلعب في دوري القسم الثاني الموسم المقبل.

فان نيستلروي - 47 ​​عاما - لعب في الدوري الإنجليزي الممتاز من 2001 إلى 2006 وسجل 95 هدفا لمانشستر يونايتد في 150 مباراة.

وفي العام الماضي، غادر تدريب إيندهوفن قبل المرحلة الأخيرة من موسم 2022-2023.

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وبدأ رود مسيرته التدريبية كمدرب مساعد لمنتخب هولندا في 2014 مع جوس هيدنيك ودالي بيلند.

ثم تولى تدريب فرق شباب وناشئين إيندهوفن ثم تولى تدريب الفريق الأول بشكل مؤقت في 6 مباريات.

وفي 2020 عاد للعمل في منتخب هولندا كمدرب مساعد لفرانك دي بور.

وفي العام التالي أصبح المدير الفني لفريق أيندهوفن تحت 21 عاما ثم في بداية الموسم الماضي تولى تدريب الفريق الأول.

رود فان نيستلروي بيرنلي
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