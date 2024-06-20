مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول موقف النادي من تقارير رغبة كايزر تشيفز لضم تاو

الخميس، 20 يونيو 2024 - 14:21

كتب : أحمد الخولي

بيرسي تاو - الأهلي - أوراوا ريد

يدخل النادي الأهلي في مفاوضات مع بيرسي تاو جناح الفريق ومنتخب جنوب إفريقيا من أجل تجديد تعاقده.

بيرسي تاو

النادي : الأهلي

الأهلي

وكشف موقع thesouthafrican الجنوب إفريقي عن اهتمام كايزر تشيفز لضم بيرسي تاو ضمن ستة لاعبين دوليين يرغبون في ضمهم من منتخب جنوب إفريقيا.

وكشف مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "لا نعلم شيئا عما يثار بوسائل الإعلام في جنوب إفريقيا بشأن مفاوضات كايزر تشيفز مع بيرسي تاو".

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وتابع "بالنسبة لنا مازلنا متمسكين باللاعب ونرغب في استمراره وهناك مفاوضات معه من أجل التجديد".

وأشار الموقع الجنوب إفريقي إلى أن تاو منفتح للانضمام إلى كايزر تشيفز ولكن لديه شرط وحيد.

وكشف التقرير عن اشتراط بيرسي تاو التعاقد مع بيتسو موسيماني لقيادة الفريق الموسم المقبل.

وأوضح التقرير أن كايزر تشيفز يستهدف ضم بيرسي تاو وليبو موثيبا وإلياس موكوانا وأوسين أبوليس ولوثر سينغ وتسيبانج موريمي.

وغاب جناح الأهلي عن فوز جنوب إفريقيا على زيمبابوي ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتغلب منتخب جنوب إفريقيا على زيمبابوي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ليشعل صراع القمة في المجموعة.

وكان تاو قد شارك في 79 دقيقة أمام نيجيريا بالجولة الثالثة قبل أن يغيب عن مواجهة زيمبابوي.

وانضم بيرسي تاو إلى الأهلي في صيف 2021 ويرتبط بتعاقد حتى نهاية الموسم المقبل.

وحقق بيرسي تاو مع الأهلي تسع بطولات بينهم لقبي دوري أبطال إفريقيا.

كما حصد تاو جائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا عن الموسم الماضي.

الأهلي بيرسي تاو تاو
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