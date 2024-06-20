صحيفة الراية: الدوحة تستضيف عودة الأفروآسيوية بين الأهلي والعين.. وجائزة مالية ضخمة

يبدو أن عودة بطولة الأفروآسيوية بين بطلي دوري أبطال إفريقيا وآسيا باتت قريبة.

وكشفت صحيفة الراية القطرية وفقا لمصادرها الخاصة عن عودة البطولة من جديد على أن يستضيف استاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة المباراة.

وكان الأهلي قد حصد لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية عشر في تاريخه، بينما توج العين الإماراتي بلقب دوري أبطال آسيا.

وكشفت صحيفة الراية القطرية وفقا لمصادرها الخاصة "عودة بطولة الأفروآسيوية من جديد".

وتابع "يواجه الأهلي المصري نظيره العين الإماراتي على استاد لوسيل بالدوحة في يناير 2025".

واختتم التقرير "يحصل الفائز على جائزة مالية قدرها 3 ملايين دولار".

وأشار التقرير إلى أن بطولة كأس الأفروآسيوية قد أقيمت في 11 نسخة خلال الفترة من 1986 وحتى 1998.

وتم إيقاف البطولة بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بإقامة كأس العالم للأندية.

وكان الزمالك أكثر من توج بكأس الأفروآسيوية برصيد مرتين بينما فرق الأهلي المصري والإفريقي والترجي من تونس ووفاق سطيف الجزائري والوداد والرجاء من المغرب برصيد مرة لكل منهم.

وحسم فريقا الأهلي والعين تواجدهما ببطولة كأس الإنتركونتينتال بديل كأس العالم للأندية السنوية والتي يقام النهائي يوم 18 من ديسمبر المقبل.

وتقام منافسات كأس إنتركونتينينتال بدلا من كأس العالم للأندية بنظامها السنوي، على أن يقام مونديال الأندية بداية من 2025 كل أربع سنوات بمشاركة 32 فريقا.

ويشارك الأهلي المصري في البطولة بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا 2024.

وجاء طريق البطولة كالآتي:

المرحلة الأولى

تقسم على دورين: سيلعب الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا أو العين بطل دوري أبطال آسيا بحسب القرعة مع أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، لتحديد فريق متأهل.

وستقام المباراة الأولى على ملعب بطل إفريقيا أو آسيا.

الفائز من اللقاء الأول سيواجه الفريق الذي لم يتم اختياره في القرعة (بين العين والأهلي)، لتحديد المتأهل إلى المرحلة الفاصلة.

المرحلة الثانية

سيلعب بطل أمريكا الجنوبية الذي يتحدد في نهاية نوفمبر المقبل مع باتشوكا المكسيكي بطل أمريكا الشمالية في مباراة واحدة وسيتم تحديد الملعب بالقرعة لتحديد المتأهل إلى المرحلة الفاصلة.

المرحلة الفاصلة

سيلعب الفائز من المرحلة الأولى مع الثانية في ملعب محايد يوم 14 ديسمبر 2024.

المباراة النهائية

سيلعب الفائز من المرحلة الفاصلة مع ريال مدريد الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا في نفس الملعب المحايد يوم 18 ديسمبر 2024.