ليستر سيتي يعلن مدربه الجديد

الخميس، 20 يونيو 2024 - 12:56

كتب : FilGoal

ستيف كوبر

أعلن نادي ليستر سيتي يوم الخميس تعيين ستيف كوبر كمدير فني للفريق.

وعاد ليستر سيتي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تصدر دوري القسم الثاني في الموسم المنصرم.

ووقع كوبر على عقد يربطه بليستر سيتي حتى صيف 2027.

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ستيف كوبر قاد نوتنجهام فورست في 55 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز في الفترة من 2022 إلى 2023.

سيحل الويلزي البالغ من العمر 44 عامًا محل إنزو ماريسكا، الذي تولى تدريب تشيلسي في وقت سابق من هذا الشهر، بعد أن أشرف على عودة ليستر إلى الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي في المحاولة الأولى.

وقال كوبر للموقع الرسمي لليستر: "أهنئ اللاعبين على الإنجازات التي حققوها خلال صعودهم إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، أنا أعرف مدى صعوبة ذلك".

وأضاف "ستكون مهمتي هي البناء على هذه الإنجازات. هناك تحديات كبيرة تنتظرنا ولكن لدي شعور بأن ليستر سيزدهر في هذه اللحظات. أعلم أننا سنكون جاهزين".

وستكون أول مباراة لكوبر في ليستر سيتي على أرضه أمام توتنام يوم الاثنين 19 أغسطس.

ومن قبيل الصدفة، كانت آخر مباراة له مع نوتنجهام فورست على أرضه أيضا أمام توتنام، حيث تعرض فريقه للهزيمة 2-0.

ستيف كوبر ليستر سيتي الدوري الإنجليزي
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