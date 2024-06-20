ليل يعلن دخول بن طالب المستفشى.. وتقارير تشير إلى أزمة قلبية

أعلن نادي ليل الفرنسي دخول نجمه الجزائري نبيل بن طالب المستشفى بسبب وعكة صحية.

ويلعب بن طالب في صفوف ليل الفرنسي منذ الصيف الماضي قادما من أنجيه.

وذكر ليل في بيانه ان بن طالب تم نقله إلى المستشفى بعدما تعرض لوعكة صحية دون ذكر التفاصيل.

فيما أشارت عدة تقارير صحفية فرنسية إلى تعرض اللاعب الجزائري إلى أزمة قلبية نُقل على أثرها إلى المستشفى.

ودعم ليل لاعبه الجزائري صاحب الـ29 عاما متمنيا له الشفاء العاجل والسلامة.

بن طالب خاض مع ليل 34 مباراة وسجل 3 أهداف خلال الموسم المنصرم من الدوري الفرنسي.

وسبق له اللعب لأندية توتنام ونيوكاسل بالدوري الإنجليزي، وأنجيه بالدوري الفرنسي قبل الانتقال إلى ليل.

وعلى المستوى الدولي لعب بن طالب 43 مباراة مع الجزائر وسجل 5 أهداف.