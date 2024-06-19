تقرير جنوب إفريقي: شرط وحيد من تاو لقبول عرض كايزر تشيفز

الأربعاء، 19 يونيو 2024 - 22:15

كتب : FilGoal

بيرسي تاو

أبدى بيرسي تاو جناح فريق الأهلي ومنتخب جنوب إفريقيا انفتاحه على عرض الانضمام إلى كايزر تشيفز.

وكشف موقع thesouthafrican الجنوب إفريقي عن اهتمام كايزر تشيفز لضم بيرسي تاو ضمن ستة لاعبين دوليين يرغبون في ضمهم من منتخب جنوب إفريقيا.

وأوضح التقرير أن كايزر تشيفز يستهدف ضم بيرسي تاو وليبو موثيبا وإلياس موكوانا وأوسين أبوليس ولوثر سينغ وتسيبانج موريمي.

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وأشار الموقع إلى أن تاو منفتح للانضمام إلى كايزر تشيفز ولكن لديه شرط وحيد.

وكشف التقرير عن اشتراط بيرسي تاو التعاقد مع بيتسو موسيماني لقيادة الفريق الموسم المقبل.

وبالرغم من ذلك لا يزال اسم التونسي نصر الدين النابي المدير الفني لفريق الجيش الملكي المغربي الأبرز لقيادة كايزر تشيفز.

وتولى النابي قيادة الفريق المغربي في صيف 2023 وحتى الموسم المقبل.

وسبق وتولى النابي قيادة فريق الإسماعيلي في يناير 2016 ويانج أفريكانز في الفترة من أبريل 2021 وحتى يونيو 2023.

الأهلي بيرسي تاو كايزر تشيفز
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