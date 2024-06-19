يورو 2024 – مدرب المجر: لم أشتك أبدا.. لكن الحكم كان بمعايير مزدوجة ضد ألمانيا

الأربعاء، 19 يونيو 2024 - 21:55

كتب : FilGoal

منتخب المجر - المجر وألمانيا - يورو 2024

انتقد ماركو روسي المدير الفني لمنتخب المجر قرارات حكم مباراة بلاده ضد ألمانيا، داني ماكيلي واصفا إياها بالمعايير المزدوجة.

وخسر منتخب المجر أمام ألمانيا في ملعب إم إتش بي آرينا بهدفين دون رد اليوم الأربعاء في ثاني جولات يورو 2024 ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وشهد الهدف الأول لألمانيا لقطة مثيرة للجدل بداعي وجود مخالفة أثناء عملية اللعب داخل منطقة الجزاء.

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وتحدث ماركو روسي عقب المباراة للصحفيين قائلا: "لم أشتك أبدا في مسيرتي أو لجأت للأعذار لكن ما فعله الحكم اليوم كان غريبا، حتى الألمان يعتقدون أن الحكم كان له معايير مزودجة".

وأضاف "لقد سمح بعملية دفع على ويلي أوربان ولم يحتسب أي شيء واحتسب مخالفة مشابهة لصالح روبرت أندريش".

وأكمل مدرب المجر "نحتاج معايير واحدة وليست معايير مزدوجة".

وأردف "كان من الممكن أن تفوز ألمانيا على أي حال لكن الحكم في رأيي كان الأسوأ على أرض الملعب".

وأتم "ألمانيا ربما هي المرشحة للوز باللقب لكنهم لم يحتاجوا لمساعدة من الحكم للفوز باللقب، لنرى حينما تلعب ألمانيا ضد فرنسا هل سيتم احتساب مخالفة أم لا".

بتلك النتيجة ضمن منتخب ألمانيا تأهله رسميا إلى دور الـ16 بعدما وصل للنقطة السادسة ليتصدر المجموعة الأولى.

فيما ظل منتخب المجر بدون أي نقطة ويحتل المركز الثالث بفارق الأهداف ومباراة أكثر عن اسكتلندا التي ستواجه سويسرا صاحبة الثلاث نقاط في وقت لاحق من مساء اليوم.

وبعد تسجيلهم لسبعة أهداف خلال مباراتين، أصبحت هذه هي أقوى بطولة تاريخيا من الناحية التهديفية لألمانيا في اليورو.

ألمانيا المجر يورو 2024
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