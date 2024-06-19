انتهت في يورو 2024 - سويسرا (1)-(1) اسكتلندا.. نقطة ثمينة

الأربعاء، 19 يونيو 2024 - 21:51

كتب : FilGoal

شاكيري - سويسرا أمام اسكتلندا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سويسرا أمام اسكتلندا ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة يورو 2024.

وتضم المجموعة الأولى منتخبات: ألمانيا والمجر وسويسرا واسكتلندا.

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نهاية المباراة

ق58 فارجاس يهدر فرصة تسجيل الهدف الثاني بعد انفراد تام بمرمى اسكتلندا

ق47 تسديدة قوية من جون ماكين يبعدها يان سومر حارس مرمى سويسرا

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق32 فارجاس يهدر فرصة تسجيل الهدف الثاني لمنتخب سويسرا

ق25 شاكيري يسجل هدف التعادل بتسديدة يسارية متقنة

ق12 سكوت مكتومناي يسجل الهدف الأول لمنتخب اسكتلندا بعد تسديدة قوية اصطدمت بفبيان شاير مدافع سويسرا

ق3 سكوت ماكتوميناي أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء وشتتها الدفاع من على القائم الأول.

ق2 المنتخب الاسكتلندي يحاول فرض سيطرته على المباراة مبكرا

انطلاق المباراة

يورو 2024 منتخب سويسرا منتخب اسكتلندا
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