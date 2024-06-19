رومانو: الاتحاد الأوروبي يمنع انتقال توديبو إلى مانشستر يونايتد

الأربعاء، 19 يونيو 2024 - 19:02

كتب : FilGoal

توديبو

وقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" حائلا أمام انتقال جيان كلير توديبو مدافع نيس إلى مانشستر يونايتد خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسبما ذكر الصحفي الموثوق الانتقالات فابريزيو رومانو في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا، اليوم الأربعاء، أن سبب منع انتقال توديبو يعود للملكية المشتركة للناديين.

وتمتلك شركة "إينيوس" نادي نيس كما استحوذت على نسبة 27.7% من مانشستر يونايتد قبل عدة أشهر وتتولى الإدارة الرياضية فيه.

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السبب الآخر الإضافي للملكية المشتركة هو أن كلا الناديين سيلعبان الموسم المقبل في الدوري الأوروبي.

وأوضح رومانو أن المفاوضات كانت متقدمة وتسير بشكل جيد لكنها توقفت الآن.

وكان هناك أزمة قد يُمنع بسببها يونايتد من المشاركة في الدوري الأوروبي بسبب تواجد نيس ولكن تم حلها.

وأوضحت صحيفة "تيليجراف" الإنجليزية أن يونايتد آنذاك كان يجب عليه الدخول في نقاشات مع الاتحاد الأوروبي لحل الأزمة وإلا فإنه سيشارك في دوري المؤتمر نظرا لأنه أنهى الدوري الإنجليزي في مركز أقل مما حققه نيس في الدوري الفرنسي.

ولكن لاحقا تم حل الأزمة وسيشارك الناديين معا في البطولة الموسم المقبل.

توديبو مانشستر يونايتد نيس
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