الكعبي والنصيري ورحيمي يتنافسون على المشاركة مع المغرب في أولمبياد باريس

الأربعاء، 19 يونيو 2024 - 16:16

كتب : FilGoal

المغرب ضد مصر

ذكرت جريدة الصباح المغربية أن الثلاثي المغربي أيوب الكعبي ويوسف النصيري وسفيان رحيمي يتنافسون على المشاركة في أولمبياد باريس 2024 مع منتخب الأولمبي.

ويمكن لأي منتخب ضم 3 لاعبين فوق سن 23 عاما إلى قائمة الفريق المشارك في مسابقة كرة القدم بالأولمبياد.

وأوضح التقرير أن طارق السكتيوي مدرب المنتخب المغربي الأولمبي يفاضل بين رحيمي والكعبي والنصيري لضم أحدهم للفريق المشارك في أولمبياد باريس 2024.

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ويبحث السكتيوي عن نجم يقود الخط الأمامي، ووقع في حيرة بين رحيمي مهاجم العين الإماراتي، وأيوب الكعبي مهاجم أولمبياكوس اليوناني، ويوسف النصيري هداف إشبيلية الإسباني.

وينتظر أن يحسم السكتيوي، في الثلاثي الذي سيرافق المنتخب إلى أولمبياد باريس، كما تنص على ذلك قوانين الأولمبياد، نهاية شهر يونيو الجاري، أو بداية يوليوز المقبل على أبعد تقدير.

من جهته، أوضح موقع البطولة المغربي أن اتحاد الكرة المغربي سيحاول إقناع نادي ريال مدريد مجددا بمشاركة براهيم دياز مع المنتخب الأولمبي لأسود الأطلس في أولمبياد باريس 2024.

ونقل تقرير موقع البطولة ما كشفته جريدة أس الإسبانية أن ريال مدريد يرفض السماح لدياز بالمشاركة رفقة المنتخب الأولمبي أولمبياد باريس 2024.

الجريدة الإسبانية ذكرت أن قرار منع دياز من المشاركة في الألعاب الأولمبية رفقة أسود الأطلس يأتي بسبب غياب عدد من اللاعبين المشاركين في يورو 2024 وكوبا أمريكا 2024 هذا الصيف.

ولذلك سيتواجد مع ريال مدريد 18 لاعبا فقط في بداية فترة التحضيرات للموسم المقبل.

وأفاد تقرير موقع البطولة بأن اتحاد الكرة المغربي لم يفقد الأمل وسيحاول مرة أخرى إقناع النادي الملكي بالتخلي عن براهيم دياز.

وذلك كما فعلت مع ريال بيتيس وفياريال اللذان قررا السماح لعبد الصمد الزلزولي وإلياس أخوماش بالمشاركة في الأولمبياد.

ويتواجد المنتخب المغربي ضمن المجموعة الثانية مع الأرجنتين وأوكرانيا والعراق.

المغرب سفيان رحيمي الرجاء المغربي
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