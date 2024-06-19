كورييري: الهلال يرغب في ضم بن ناصر

يهتم نادي الهلال السعودي بضم إسماعيل بن ناصر لاعب ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية، حسب جريدة كورييري ديلو سبورت.

وأوضح التقرير أن النادي السعودي سيقدم عرضه الأول لميلان قريبا.

ويمتد عقد بن ناصر مع ميلان حتى صيف 2027.

وذكرت تقارير أن عقد الدولي الجزائري مع ميلان به شرط جزائي يبلغ 50 مليون يورو.

إلى جانب بن ناصر، فهناك اهتمام متواصل من الهلال بضم رافاييل لياو مهاجم ميلان.

فقد ذكرت شبكة توتو ميركاتو أن الهلال يستهدف ضم لياو بجدية خلال هذا الصيف.

وأوضح التقرير أن الهلال لم يقدم أي عروض رسمية لضم البرتغالي حتى الآن.

وأضاف التقرير أن النادي السعودي سيتحرك لضم لياو في الأسابيع القليلة المقبلة.

وكان لياو قد كشف أنه سيحسم مصيره عقب انتهاء بطولة يورو 2024 التي يشارك فيها مع منتخب البرتغال.

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