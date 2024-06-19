يورو 2024 – مارتينيز: الفوز على التشيك بهذه الطريقة أظهر شخصية البرتغال

الأربعاء، 19 يونيو 2024 - 11:18

كتب : FilGoal

فرانشيسكو كونسيساو - البرتغال والتشيك - يورو 2024

يرى روبيرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب البرتغال أن الفوز على التشيك بعد التأخر في النتيجة يمنع الفريق الدافع المعنوي في بطولة الأمم الأوروبية.

وفاز منتخب البرتغال على التشيك بهدفين لهدف في الجولة الأولى من مجموعات كأس الأمم الأوروبية، يورو 2024 في ألمانيا.

وقال مارتينيز عقب المباراة لموقع يويفا: "فزنا بالمباراة ضد التشيك ونحن بحاجة إلى تقييم ما فعلنا جيدا، دافعنا بشكل جيد للغاية وعندما تجعل منتخب التشيك لا يحصل على أي ركلة ركنية وتسديدة واحدة فقط على المرمى فهذا من الأشياء الجيدة ويجب أن نبني عليها".

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وأضاف "لم نتوقع أن تكون مباراة التشيك سهلة، لعبنا ضد منتخب مفعم بالحيوية وكانوا حاسمين للغاية، سددوا كرة واحدة على المرمى وسجلوا منها الهدف".

وأتم تصريحاته "الأمر أيضا كان اختبارا لشخصيتنا، انظر إلى الاحصائيات فنحن استحوذنا على الكرة 70% وحصلنا على 13 ركلة ركنية، وعندما تتأخر في النتيجة وتسيطر على أعصابك وتعود وتفوز فهذه شخصية قوية والأمر كان مذهلا وسيساعدنا كثيرا".

ويلعب منتخب البرتغال في الجولة الثانية لدور المجموعات ضد تركيا يوم السبت المقبل.

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