أثليتك: مانشستر يونايتد يفكر في التعاقد مع جوشوا زيركزي مهاجم بولونيا

يفكر مانشستر يونايتد في التعاقد مع جوشوا زيركزي مهاجم بولونيا خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر الصحفي الموثوق ديفيد أورنستين في شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية اليوم الثلاثاء أنه رغم اهتمام يونايتد باللاعب لدعم هجومه لكنه لم يدخل في مفاوضات حتى الآن مع بولونيا.

ويملك اللاعب الهولندي شرطا جزائيا مع بولونيا يقدر قيمته بـ40 مليون يورو.

لكن رغم ذلك ستظل هناك حاجة للمناقشات مع بولونيا، في الوقت ذاته فإن العوامل المؤثرة في الصفقة تتمثل في راتب اللاعب وعمولات وكيله.

ويتواجد اللاعب الهولندي مع منتخب بلاده حاليا في يورو 2024 بعدما انضم للقائمة عقب إصابة فرينكي دي يونج وتيون كوبمينرس.

وخلال الموسم الماضي سجل اللاعب البالغ من العمر 23 عاما 12 هدفا وصنع سبعة في 37 مباراة مع بولونيا وساهم في تأهله لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل للمرة الأولى في تاريخه.