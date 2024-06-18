يورو 2024 – مؤتمر ناجلزمان: هذه نقاط قوة المجر.. وكروس من أفضل 3 لاعبين في العالم

حذر جوليان ناجلزمان المدير الفني لمنتخب ألمانيا فريقه من نقاط قوة المجر حينما يلتقي الفريقان غدا.

ويواجه منتخب ألمانيا منافسه المجر في ملعب إم إتش بي معقل نادي شتوتجارت في ثاني جولات يورو 2024 ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وتحدث ناجلزمان في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الثلاثاء قائلا: "منتخب المجر جيدا جدا في التحولات ولديهم مهاجمين أقوياء في الألعاب الهوائية".

وواصل "دومينيك سوبوسلاي يشكل تهديدا كبيرا في الركلات الحرة، وكذلك ويلي أوربان في الرأسيات ويجب أن نمنع كل ذلك".

وأردف مدرب ألمانيا "إن دافعنا جيدا فستكون لدينا فرص جيدة للفوز".

وعن هل يشعر بالقلق على لياقة لاعبيه البدنية قال: "لست قلقا بشأن اللياقة البدنية للاعبين، الفارق بين المباراتين كان جيدا، بالطبع الموسم كان طويلا وهذا يؤثر على لاعبينا ولكنه أيضا يؤثر على لاعبي الخصم".

وأكمل "العمل البدني مختلف عن الأندية وكل اللاعبين في أتم لياقة بدنية".

وشدد ناجلزمان "المجر تحت ضغط أكبر منا وربما سوف ينتهجون أسلوبا هجوميا غدا لأن الهزيمة ستعني لهم توديع البطولة".

وكان منتخب ألمانيا اكتسح اسكتلندا في الجولة الأولى بخمسة أهداف لهدف، فيما خسرت المجر من سويسرا بهدفين لهدف.

أما عن توني كروس فقال ناجلزمان: "توني كروس لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا بسبب خبراته، يمكن أن تمرر له الكرة دائما ولن يرتكب أي خطأ".

وواصل "توني مازال واحد من أفضل ثلاثة لاعبين في العالم من حيث قدرته على إيجاد اللاعبين بين الخطوط وخلق الفرص وصناعة الأهداف وسيفعل ذلك غدا".

وأتم "ليس من السهل الدفاع ضد كروس فهو دائما يجد الحلول، بالطبع منتخب المجر سيبحث عن حل لإيقافه لكنه سيكون مؤثرا غدا".