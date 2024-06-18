يورو 2024 – مؤتمر ناجلزمان: هذه نقاط قوة المجر.. وكروس من أفضل 3 لاعبين في العالم

الثلاثاء، 18 يونيو 2024 - 20:28

كتب : رامي جمال

جوليان ناجلزمان - منتخب ألمانيا

حذر جوليان ناجلزمان المدير الفني لمنتخب ألمانيا فريقه من نقاط قوة المجر حينما يلتقي الفريقان غدا.

ويواجه منتخب ألمانيا منافسه المجر في ملعب إم إتش بي معقل نادي شتوتجارت في ثاني جولات يورو 2024 ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وتحدث ناجلزمان في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الثلاثاء قائلا: "منتخب المجر جيدا جدا في التحولات ولديهم مهاجمين أقوياء في الألعاب الهوائية".

وواصل "دومينيك سوبوسلاي يشكل تهديدا كبيرا في الركلات الحرة، وكذلك ويلي أوربان في الرأسيات ويجب أن نمنع كل ذلك".

وأردف مدرب ألمانيا "إن دافعنا جيدا فستكون لدينا فرص جيدة للفوز".

وعن هل يشعر بالقلق على لياقة لاعبيه البدنية قال: "لست قلقا بشأن اللياقة البدنية للاعبين، الفارق بين المباراتين كان جيدا، بالطبع الموسم كان طويلا وهذا يؤثر على لاعبينا ولكنه أيضا يؤثر على لاعبي الخصم".

وأكمل "العمل البدني مختلف عن الأندية وكل اللاعبين في أتم لياقة بدنية".

وشدد ناجلزمان "المجر تحت ضغط أكبر منا وربما سوف ينتهجون أسلوبا هجوميا غدا لأن الهزيمة ستعني لهم توديع البطولة".

وكان منتخب ألمانيا اكتسح اسكتلندا في الجولة الأولى بخمسة أهداف لهدف، فيما خسرت المجر من سويسرا بهدفين لهدف.

أما عن توني كروس فقال ناجلزمان: "توني كروس لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا بسبب خبراته، يمكن أن تمرر له الكرة دائما ولن يرتكب أي خطأ".

وواصل "توني مازال واحد من أفضل ثلاثة لاعبين في العالم من حيث قدرته على إيجاد اللاعبين بين الخطوط وخلق الفرص وصناعة الأهداف وسيفعل ذلك غدا".

وأتم "ليس من السهل الدفاع ضد كروس فهو دائما يجد الحلول، بالطبع منتخب المجر سيبحث عن حل لإيقافه لكنه سيكون مؤثرا غدا".

ناجلزمان ألمانيا كروس
نرشح لكم
مباشر يورو 2024 – البرتغال ضد التشيك تشكيل يورو 2024 – رونالدو أساسي مع البرتغال.. ومهاجمان يقودان التشيك قذائف تركية انتهت يورو 2024 – تركيا (3) - (1) جورجيا.. انتصار الأتراك تشكيل يورو 2024 – أردا جولر أساسي مع تركيا.. وكفارا يقود جورجيا يورو 2024 - ليكيب: مبابي يغيب عن مباراة فرنسا ضد هولندا يورو 2024 - رونالدو يوجه رسالة مؤثرة لجماهير البرتغال يورو 2024 - مدافع النمسا يعتذر لـ مبابي
أخر الأخبار
مؤتمر كولر: لا أقبل التشكيك في سمعتي بشأن موديست.. وحديثي عن كهربا فُهم خطأ 9 دقيقة | الدوري المصري
مباشر يورو 2024 – البرتغال ضد التشيك 12 دقيقة | ألمانيا 2024
تشكيل يورو 2024 – رونالدو أساسي مع البرتغال.. ومهاجمان يقودان التشيك 38 دقيقة | ألمانيا 2024
في 107 دقيقة.. تعادل مثير بين زد وفاركو 41 دقيقة | الدوري المصري
السادس على التوالي.. رأسية كهربا تخطف لـ الأهلي نقاط مواجهة الاتحاد 43 دقيقة | الدوري المصري
قذائف تركية 46 دقيقة | ألمانيا 2024
كهربا يسجل ذهابا وإيابا أمام الاتحاد السكندري في الدوري ساعة | الدوري المصري
يورو 2024 – مؤتمر ناجلزمان: هذه نقاط قوة المجر.. وكروس من أفضل 3 لاعبين في العالم ساعة | ألمانيا 2024
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان – الزمالك يحدد 4 طلبات لاستكمال الدوري ومهلة حتى لقاء فاركو 2 ميسي يرد على تصريحات مبابي.. ويتحدث عن الاعتزال 3 انتهت دورة الترقي - منتخب السويس (1) - (0) حرس الحدود.. سبورتنج (1) - (0) الترسانة 4 جوميز: من الممكن سؤال السعيد لماذا يلاعبك هذا المدرب الغبي في مركز مختلف.. وموقفي من سامسون