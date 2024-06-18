مواجهتان خارج الميدان لـ برشلونة وريال مدريد في افتتاحية الدوري الإسباني لموسم 2024/2025

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لا ليجا جدول مباريات الدوري لموسم 2024/2025.

وينطلق الدوري يوم 18 أغسطس المقبل كما أعلنت الرابطة.

وينتظر برشلونة وريال مدريد مواجهتين صعبة خارج ملعبهما في بداية الدوري.

برشلونة سيلتقي مع فالنسيا على ملعب ميستايا، بينما يواجه ريال مدريد فريق ريال مايوركا.

وجاءت مباريات الجولة الأولى بالكامل كالتالي

أتلتيك بلباو × حيتافي

ريال بيتيس × جيرونا

ريال مايوركا × ريال مدريد

لاس بالماس × إشبيلية

فياريال × أتليتكو مدريد

فالنسيا × برشلونة

ريال سوسيداد × رايو فايكانو

سيلتا فيجو × ديبورتيفو ألافيس

أوساسونا × ليجانيس

بلد الوليد × ريال أوفييدو/ إسبانيول

وسينهي ريال مدريد الدوري بمواجهة ريال سوسيداد على ملعب سانتياجو برنابيو، بينما يلعب برشلونة مباراته الأخيرة ضد بلباو على ملعب سان ماميس.

وكان ريال مدريد قد حقق لقب الدوري الإسباني في الموسم الماضي وللمرة الـ 36 في تاريخه.