راموس يكشف أسباب رحيله عن إشبيلية: لم أتحدث أبدا في المال

كشف سيرخيو راموس لاعب إشبيلية السابق أسباب رحيله عن الفريق.

سيرخيو راموس النادي : لاعب حر إشبيلية

وأعلن راموس رحيله عن إشبيلية بشكل مجاني بعد نهاية تعاقده مع الفريق.

وقال راموس في مؤتمر وداع فريقه: "انضممت إلى إشبيلية تكريما لبويرتا وخوسي أنطونيو رييس وجدي ووالدي الذي كان سعيدا برؤيتي هنا وأردت أن ألعب وأؤدي أفضل ما لدي مع إشبيلية وأعتقد أن مهمتي قد تمت بطريقة رائعة وسأرحل ورأسي مرتفعا وقد أديت واجبي".

وعن سبب رحيله قال: "عقدي انتهى وانتهت مرحلة شعرت فيها بأشياء لم أشعر بها منذ سنواتي الأولى، لا يتم التفاوض مع إشبيلية ولكن هذا النادي يتم حمله في الوريد منذ الولادة وعلى الرغم من أنني لن أكون هنا ولكن سأساعد الفريق بأي طريقة ممكنة".

وواصل "كنت أعاني من جرح مفتوح بسبب رحيلي عن إشبيلية منذ سنوات وأشكر الجماهير على مسامحتي والترحيب بي واحترام المودة التي أكنها لهم".

وتابع "عندما تغادر منزلك فهذا قرار لا يتم اتخاذه سريعا ولكنني اتخذت القرار لأسباب عائلية وشخصية وسأغادر كما وصلت دون التحدث عن المال، لقد أعطوني الفرصة لمواصلة عقدي مدى الحياة ولكن قراري كان مختلفا، لقد وقعت على عقد وكان لدي بعض الأهداف وحققتها وبعد أن فعلت ذلك يجب أن يكون مستقبلي هو الرحيل عن النادي".

وأضاف "صحيح أن الولايات المتحدة بلد يتحدث عن نفسه على الجانب الأسري ولكن حتى اليوم لا يوجد شيء مع أي فريق في العالم".

عن عدم مشاركته في اليورو مع إسبانيا قال: "لقد أثبت ما يعتمد علي وهو تقديم أداء جيد مع فريقي ويؤلمني عدم التواجد في البطولة ولكن في كرة القدم هناك بعض الأشياء لا تعتمد عليك ولكن أنا سعيد بالطريقة التي بدأت بها إسبانيا البطولة".

وأتم "لا أفكر في الاعتزال حاليا على الإطلاق، كنت أشعر بشعور جيد في الموسم الماضي وأنا متعطش للاستمرار في المنافسة وأشعر بخير صحيا لمواصلة ذلك".

وانضم راموس لإشبيلية في بداية الموسم الماضي قادما من باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.

صاحب الـ 38 عاما لعب خلال الموسم بقميص إشبيلية في 37 مباراة وخلالها سجل 7 أهداف وصنع هدف.