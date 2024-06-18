البداية مصرية والنهاية على أنفيلد.. جدول ليفربول في الدوري الإنجليزي لموسم 2024/2025

الثلاثاء، 18 يونيو 2024 - 11:44

كتب : FilGoal

محمد صلاح مع ليفربول ضد ولفرهامبتون

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز جدول مباريات الموسم الجديد للبطولة.

افتتاح الدوري ستكون بين مانشستر يونايتد وفولام يوم 16 أغسطس على ملعب أولد ترافورد.

ويفتتح ليفربول الذي يلعب بصفوفه محمد صلاح مبارياته بمواجهة إبسويتش تاون الذي يلعب يضم سام مرسي.

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ويختتم ليفربول الدوري بمواجهة كريتسال بالاس على ملعب أنفيلد يوم 25 مايو.

ويقدم لكم FilGoal.com جدول مباريات ليفربول بالكامل في الدوري الإنجليزي لموسم 2024/2025.

17 أغسطس – إبسويتش تاون × ليفربول.

24 أغسطس - ليفربول × برينتفورد.

31 أغسطس – مانشستر يونايتد × ليفربول.

14 سبتمبر – ليفربول × نوتينجهام فورست.

21 سبتمبر – ليفربول × بورنموث.

28 سبتمبر – ولفرهامبتون × ليفربول.

5 أكتوبر – كريستال بالاس × ليفربول.

19 أكتوبر – ليفربول × تشيلسي.

26 أكتوبر – أرسنال × ليفربول.

2 نوفمبر - ليفربول × برايتون.

9 نوفمبر – ليفربول × أستون فيلا.

23 نوفمبر - ساوثامبتون × ليفربول.

30 نوفمبر – ليفربول × مانشستر سيتي.

4 ديسمبر – نيوكاسل × ليفربول.

7 ديسبمر – إيفرتون × ليفربول.

14 ديسمبر – ليفربول × فولام.

21 ديسمبر – توتنام × ليفربول.

26 ديسمبر – ليفربول × ليستر سيتي.

29 ديسمبر – وست هام × ليفربول.

4 يناير – ليفربول × مانشستر يونايتد.

14 يناير – نوتينجهام فورست × ليفربول.

18 يناير- برينتفورد × ليفربول.

25 يناير – ليفربول × إبسويتش تاون.

1 فبراير – بورنموث × ليفربول.

15 فبراير – ليفربول × ولفرهامبتون.

22 فبراير – مانشستر سيتي × ليفربول.

26 فبراير – ليفربول × نيوكاسل.

8 مارس – ليفربول × ساوثامبتون.

15 مارس – أستون فيلا × ليفربول.

2 إبريل – ليفربول × إيفرتون.

5 إبريل – فولام × ليفربول.

12 إبريل – ليفربول × وست هام.

19 إبريل – ليستر سيتي × ليفربول.

26 إبريل – ليفربول × توتنام.

3 مايو – تشيلسي × ليفربول.

10 مايو – ليفربول × أرسنال.

18 مايو – برايتون × ليفربول.

25 مايو – ليفربول × كريستال بالاس.

وأنهى ليفربول الدوري الإنجليزي الموسم الماضي في المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

وسيدخل الفريق الموسم الجديد تحت قيادة أرني سلوت المدير الفني الذي تولى مسؤولية تدريب الفريق خلفا ليورجن كلوب.

الدروي الإنجليزي الممتاز ليفربول
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