جدول الدوري الإنجليزي لموسم 2024/2025.. مواجهة مصرية وأخرى نارية في الجولة الأولى

الثلاثاء، 18 يونيو 2024 - 11:03

كتب : FilGoal

الدوري الإنجليزي الممتاز

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي جدول البطولة لموسم 2024/2025.

وينطلق الدوري الإنجليزي يوم 16 أغسطس بمواجهة مانشستر يونايتد ضد فولام على ملعب أولد ترافورد.

وتشهد الجولة الأولى مواجهة مصرية خالصة عندما يلتقي ليفربول الذي يلعب بصفوفه محمد صلاح مع إبسويتش تاون والذي يضم سام مرسي على ملعب الأخير.

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كما يلتقي تشيلسي مع مانشستر سيتي على ملعب ستامفورد بريدج بأقوى مباريات الجولة الأولى.

وجاءت مباريات الجولة الأولى بالكامل كالتالي:

مانشستر يونايتد × فولام.

أرسنال × ولفرهامبتون.

إيفرتون × برايتون.

إبسويتش تاون × ليفربول.

نيوكاسل × ساوثامبتون.

نوتينجهام فورست × بورنموث.

وست هام × أستون فيلا.

برينتفورد × كريستال بالاس.

تشيلسي × مانشستر سيتي.

ليستر سيتي × توتنام.

ويسعى مانشستر سيتي للحفاظ على لقبه بعد التتويج بالدوري الإنجليزي في المواسم الأربعة الأخيرة.

الدوري الإنجليزي الممتاز
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