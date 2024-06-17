الشامي: الفوز على الزمالك ليس غريبا

أبدى محمد الشامي لاعب المصري سعادته بالفوز على الزمالك 2-1 في الدوري المصري.

وقال الشامي في تصريحات خاصة لقناة أون تايم سبورتس: "فوز مهم لتأكيد وصافتنا للدوري".

وأضاف "الدوري صعب للغاية وكل الفرق متفاربة خلفنا بفوارق بسيطة".

وأوضح "لدينا قائمة مميزة ومجلس الإدارة وفر لنا كل شيء وبالتالي لم يكن غريبا أن نفوز اليوم على الزمالك".

وسجل الشامي الهدف الثاني للفريق البورسعيدي في المباراة.

وفاز المصري على الزمالك بهدفين مقابل هدف على ملعب برج العرب، ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري المصري.

سجل فخر الدين بن يوسف، ومحمد الشامي هدفا المصري، فيما سجل يوسف إبراهيم "أوباما" هدف الزمالك الوحيد.

الفوز رفع رصيد المصري إلى 42 نقطة في وصافة الترتيب من 25 مباراة، فيما تجمد رصيد الزمالك عند 31 نقطة في المركز الـ12 من 19 مباراة.

وبهذا الفوز، يكون المصري قد فاز على الزمالك ذهابا وإيابا في الموسم ذاته للمرة الأولى منذ أن فعل ذلك في موسم 2005/2006 حين فاز المصري حينها ذهابا بثلاثة أهداف مقابل هدف، وإيابا بهدف مقابل لا شيء.