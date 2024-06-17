جوميز: هل هذه كرة القدم التي تريدوها لمصر؟ تحلوا بالشجاعة حتى لا تتكرر الأخطاء

الإثنين، 17 يونيو 2024 - 22:15

كتب : FilGoal

سيراميكا - الزمالك - جوزيه جوميز

شن جوزيه جوميز مدرب الزمالك، هجوما قويا على طريقة إدارة الحكام لمباراة فريقه ضد المصري.

وفاز المصري على الزمالك بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري المصري.

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وقال جوزيه جوميز في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس عقب اللقاء: "لا تقولوا لي حظ أوفر لأن حظنا لم يكن سيئا، لكن هناك أمور حدثت لا ينبغي أن تحدث وأدت إلى خسارتنا. ما قدمناه نستحق عليه الفوز، لكن توجد عناصر أخرى تمنعنا".

وأضاف "المصريون رائعون ويملكون قلبا شجاعا وحب لعملهم، ولكرة القدم، لكن هل هذه هي الكرة التي تريدوها لمصر؟ إذا كان الأمر كذلك فحسنا. لن ترتقي كرة القدم هنا بهذا الشكل".

المدرب البرتغالي أتبع "هل دخلت الكرة المرمى أم لا؟ على الصحفيين أن يكونوا شجعان ويقولوا ما يرونه، لأننا إذا سكتنا سيتكرر الأمر مرارا وتكرارا. الكرة واضحة تماما وتخطت المرمى، وكان على حكم الراية أن يراها، وإذا لم يرها فيوجد تقنية فيديو لتحتسبها. السؤال هو ماذا يريدون للكرة المصرية؟ نريد التطور أن نريد المزاح فقط".

وأتم "أيفترض أن نسكت ولا نتحدث؟ أنا هنا للدفاع عن نادي الزمالك وأعرف أنني أمثل ناد كبير وجماهير غفيرة، فإذا كنا نريد الملعب ممتلئا فعلينا أن نحترمهم، لكننا لا نحترمهم بما يحدث مع نادي الزمالك في الملعب".

وشهدت المباراة احتساب أحمد الغندور حكم اللقاء لركلة جزاء لصالح الزمالك، وسددها أحمد سيد "زيزو" في العارضة العلوية قبل أن تنزل وتثير جدلا حول هل تعدت خط المرمى أم لا، قبل أن يقرر الحكم إنها لم تتخط خط المرمى.

الفوز رفع رصيد المصري إلى 42 نقطة في وصافة الترتيب من 25 مباراة، فيما تجمد رصيد الزمالك عند 31 نقطة في المركز الـ12 من 19 مباراة.

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