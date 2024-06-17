خبر في الجول - إيقاف حمدي النقاز لصالح الزمالك.. والحل الوحيد لرفع العقوبة

انتهى الصراع القانوني بين نادي الزمالك والتونسي حمدي النقاز بإيقاف اللاعب لمدة 6 أشهر وإلزامه بسداد غرامة مالية للنادي الأبيض.

وعلم FilGoal.com أن استئناف النقاز تم رفضه، وبذلك بات الإيقاف ساريا وأصبح اللاعب مضطرا لسداد الغرامة إذا أراد رفعه.

وكان الزمالك قد تحصل على حكم سابق بإيقافه لـ 6 أشهر وإلزامه بغرامة قدرها 165 ألف دولار لصالح النادي الأبيض.

وبالتالي لن يتم رفع هذا الإيقاف حتى يسدد النقاز المبلغ المذكور.

وتولى المحامي الإيطالي سالفاتوري الدفاع عن الزمالك في هذه القضية.

ماذا حدث؟

النقاز انضم إلى الزمالك قادمًا من النجم الساحلي في صيف 2018، لكنه فسخ عقده من طرف واحد في فبراير 2020 ليدخل مع النادي في مشاكل قضائية.

ولعب النقاز لاحقا لـ سودوفوا الليتواني، ثم الترجي التونسي، وعاد بشكلٍ مفاجئ للزمالك في صيف 2021 وقت تولي لجنة حسين لبيب مهمة إدارة النادي.

ولم يستطع الزمالك إدخال النقاز في قائمته بسبب عقوبة إيقاف القيد، وأعير الظهير التونسي لأهلي جدة السعودي ثم عاد للزمالك لكن تم فسخ التعاقد.

وصرّح أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة عبر الموقع الرسمي للنادي حينها: "تم فسخ عقد حمدي النقاز مع الزمالك بالتراضي".

وأضاف: "اللاعب التونسي سيرد جميع المبالغ التي حصل عليها من الزمالك خلال فترة تولي اللجنة المؤقتة بعد أن تنازلت اللجنة عن الحكم الصادر لصالح الزمالك من المحكمة الرياضية الدولية منتصف الموسم الماضي".

وأتم: "كما سيتنازل الزمالك عن الحكم الصادر لصالحه من فيفا ضد النقاز بعد سداد اللاعب للمبلغ المستحق وفسخ عقد اللاعب للموسمين المقبلين والبالغ مليون و900 ألف دولار".

وكان النقاز حصل من الزمالك على مستحقات بقيمة 400 ألف دولار بعد عودته للفريق الأبيض وقبل إيقاف النادي الأبيض من القيد وإعارة اللاعب التونسي إلى أهلي جدة السعودي.

وكان من المفترض أن يعيد النقاز تلك الأموال للزمالك لكن ذلك لم يحدث، وحصل النادي الأبيض على حكم ضد اللاعب التونسي.