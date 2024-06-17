ذهابا إيابا لأول مرة منذ 19 عاما.. المصري يهزم الزمالك ويثبت الوصافة

كرر النادي المصري فوزه على الزمالك كما فعل ذهابا، وبهدفين مقابل هدف هذه المرة.

وفاز المصري على الزمالك بهدفين مقابل هدف على ملعب برج العرب، ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري المصري.

سجل فخر الدين بن يوسف، ومحمد الشامي هدفا المصري، فيما سجل يوسف إبراهيم "أوباما" هدف الزمالك الوحيد.

الفوز رفع رصيد المصري إلى 42 نقطة في وصافة الترتيب من 25 مباراة، فيما تجمد رصيد الزمالك عند 31 نقطة في المركز الـ12 من 19 مباراة.

وبهذا الفوز، يكون المصري قد فاز على الزمالك ذهابا وإيابا في الموسم ذاته للمرة الأولى منذ أن فعل ذلك في موسم 2005/2006 حين فاز المصري حينها ذهابا بثلاثة أهداف مقابل هدف، وإيابا بهدف مقابل لا شيء.

التشكيل

جوزيه جوميز بدأ اللقاء بـ محمد شحاتة كظهير أيمن، وإبراهيما نداي كظهير أيسر بسبب الغيابات، فيما استمر ناصر منسي في قيادة الهجوم.

ولم تتوقف الغيابات هنا، فضربت محمد صبحي الحارس الأساسي أثناء الإحماء، ليضطر جوميز لإشراك عواد بدلا منه.

في المقابل، بدأ علي ماهر بـ فخر الدين بن يوسف في الهجوم، فيما عاد محمود جاد لحراسة المرمى بدلا من عصام ثروت بعد آخر مباراتين في الدوري.

نداي على الجهة اليسرى وزياد كمال في الوسط بتشكيل الزمالك في مواجهة المصري 🏹⚪📋#في_الدوري pic.twitter.com/sRESbD0FQh — FilGoal (@FilGoal) June 17, 2024

وصف المباراة

إبراهيما نداي تحصل على إنذار مبكر جدا في اللقاء بالدقيقة الثالثة بعد جذب قميص عبد الرحيم دغموم.

إنذار سيعني غياب نداي عن لقاء فاركو لتراكم الإنذارات.

وبدأت الخطورة الحقيقية في الدقيقة الـ12 بعد انطلاقة من أمادو جولدي با وعرضية مرت من الجميع، ووصلت إلى محمد الشامي الذي قابلها برأسية خفيفة في يد محمد عواد.

المصري واصل الضغط، وسدد عبد الرحيم دغموم في الدقيقة الـ14 لكن تصدى لها محمد عواد بثبات.

وتعادل الفريقان في الإنذارات بالدقيقة الـ15 بعد إنذار لصالح أمادو جولدي با بعد تدخل قوي على عبد الله السعيد.

ثم جاء الهدف الأول أخيرا في الدقيقة الـ21. تمريرة من إبراهيما نداي، قطعها دغموم ثم مررها إلى فخر الدين بن يوسف، والذي استلم ومر من حسام عبد المجيد ثم سدد بوجه قدمه الخارجي مسجلا الهدف الأول.

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"وش رجلك الخارجي صاروخي"😲.. هدف التقدم للمصري البورسعيدي من تسديدة صاروخية من فخر الدين بن يوسف في مرمى الزمالك لتصبح النتيجة 1-0 للمصري🔥#ONTime_Sport pic.twitter.com/SpDy71HJsk — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 17, 2024

وكانت ثاني البطاقات في صفوف الزمالك بالدقيقة الـ24 من نصيب محمد شحاتة بعد تدخل قوي على محمد الشامي.

محاولات بيضاء

انتفض الزمالك هنا محاولا إدراك التعادل. وسدد زياد كمال في الدقيقة الـ33 لكن تصدى لها محمود جاد.

وفي الدقيقة الـ35 تعادل الفريقان مجددا في الإنذارات بإنذار من نصيب سمير فكري.

زيزو بدأ الظهور بتصويبة قوية في الدقيقة الـ40 بالشباك الجانبية لمرمى المصري.

وفي الدقيقة الـ42 تحصل زيزو على إنذار لإدعاء السقوط داخل منطقة الجزاء.

إنذار سيعني غياب زيزو كذلك ضد فاركو لتراكم الإنذارات، ولينتهي الشوط الأول بتقدم المصري بهدف.

الشوط الثاني

الزمالك بدأ الشوط الثاني بقوة لمحاولة التعادل. محمد شحاتة أرسل عرضية أرضية، قابلها عبد الله السعيد بتصويبة مباشرة لكن فوق المرمى.

كاد الزمالك يتعادل مجددا في الدقيقة الـ60 بعد تمريرة من زيزو إلى مصطفى شلبي، ولكن محمد دبش تدخل في اللحظة الأخيرة وأنقذ الموقف.

علي ماهر أجرى تبديلان في الدقيقة الـ64 بصفوف المصري بدخول حسين فيصل، ومحمود حمادة بدلا من أمادو جولدي با، وعبد الرحيم دغموم.

الزمالك عاد أخيرا في الدقيقة الـ70 بعد احتساب ركلة جزاء بسبب لمسة يد على محمد دبش. عرضية من مصطفى شلبي، قابلها نبيل عماد بتصويبة اصطدمت في دبش واحتسبها أحمد الغندور ركنية.

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إثارة ما بعدها إثارة🔥🔥.. الحكم يعود للـ VAR ويحتسب ركلة جزاء للزمالك.. ليسددها زيزو وتصطدم بالعارضة وتسقط على خط المرمى ومطالبة باحتسابها هدف لكن تبقى النتيجة كما هي💣 pic.twitter.com/dST0Vk65i0 — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 17, 2024

وبعد الرجوع لتقنية الفيديو، عاد الغنور واحتسب ركلة جزاء بسبب لمسة يد على دبش.

أحمد سيد "زيزو" سدد ركلة الجزاء في العارضة العلوية ونزلت على حدود خط المرمى.

بعد توقف اللعب، لجأ أحمد الغندور إلى محمود البنا حكم الفيديو، والذي قرر إن الكرة لم تتعد خط المرمى، ليستأنف اللعب وتضيع ركلة الجزاء.

جوزيه جوميز لجأ إلى دكته مجددا في الدقيقة الـ78 بدخول يوسف إبراهيم "أوباما"، وسيد عبد الله بدلا من ناصر منسي، وأحمد سيد "زيزو".

وكانت آخر تبديلات جوميز للزمالك في الدقيقة الـ85 بدخول ترافيس موتيابا بدلا من عبد الله السعيد.

هدف الحسم

المصري لم يكتف بالهدف الأول، فأضاف هدفا ثانيا بشكل رائع في الدقيقة الـ86. محمد الشامي مر بشكل رائع على الجهة اليمنى بالكرة من بين قدمي سيد عبد الله، ثم تبادل الكرة بشكل رائع مع سمير فكري، قبل أن يسدد الشامي بوجه قدمه الخارجي في المرمى مسجلا الهدف الثاني.

الهدف هو السادس لـ محمد الشامي هذا الموسم بقميص المصري، والأول له ضد الزمالك تاريخيا.

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إيه ده يا شااامي😮.. أحلى أهداف الجولة بأقدام محمد الشامي لاعب المصري ليضيف الهدف الثاني لفريقه في مرمى الزمالك🔥⚽ pic.twitter.com/GNgS7nQXjy — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 17, 2024

علي ماهر أجرى تبديلان أخيرا في الدقيقة الـ89 بدخول أحمد عيد، وإيزي إيميكا بدلا من محمد الشامي، وسمير فكري.

أحمد الغندور احتسب 11 دقيقة كوقت محتسب بدل من ضائع.

وفي الوقت الضائع كانت الإثارة حاضرة كذلك، إذ سجل الزمالك هدف التقليص في الدقيقة الـ94.

سيد عبد الله مر بشكل رائع على الجهة اليمنى، ثم أرسل عرضية، قابلها أوباما برأسية مسجلا هدف التقليص، ولتشتعل المباراة.

في آخر لحظات المباراة.. 🔥🔥الزمالك يشعل اللقاء بهدف تقليص الفارق عن طريق أوباما⚽ pic.twitter.com/dEUXO6alI5 — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 17, 2024

ووسط ضغط الزمالك، كاد المصري يسجل الهدف الثالث في الدقيقة الـ99 بعد انطلاقة من أحمد عيد ثم تمريرة أمامية إلى المنطلق كريم العراقي، لكنه فشل في تصويبها لتصل الكرة إلى عواد، ولينتهي اللقاء بفوز المصري بهدفين مقابل هدف.

الفوز رفع رصيد المصري إلى 42 نقطة في وصافة الترتيب من 25 مباراة، فيما تجمد رصيد الزمالك عند 31 نقطة في المركز الـ12 من 19 مباراة.