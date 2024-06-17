لأول مرة.. فخر الدين يهز شباك الزمالك بعد 10 محاولات

الإثنين، 17 يونيو 2024 - 19:45

كتب : FilGoal

فخر الدين بن يوسف يسجل ويحتفل بهدف المصري ضد الزمالك

بعد 9 محاولات خلال 9 مباريات سابقة خاضهم فخر الدين بن يوسف ضد الزمالك، نجح المهاجم التونسي أخيرا في مهمته.

وسجل فخر الدين بن يوسف هدف المصري الأول ضد الزمالك، في المباراة الجارية بينهما حاليا على ملعب برج العرب.

فخر الدين بن يوسف استلم الكرة على حدود منطقة الجزاء بعد تمريرة عبد الرحيم دغموم، ثم مرر بوجه قدمه الخارجي في مرمى محمد عواد.

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الهدف هو الأول لـ فخر الدين بن يوسف في مرمى الزمالك في مباراته العاشرة ضدهم.

صاحب الـ32 عاما سبق وصنع هدفا في المباريات السابقة، ولكن هذا الهدف هو الأو له.

في المقابل، سجل فخر الدين ثلاثة أهداف في كل من طلائع الجيش، وسموحة، والجونة، كأكثر الفرق المصرية التي سجل في مرماها خلال مسيرته.

ويعد الهدف هو السادس لـ فخر الدين بن يوسف هذا الموسم بقميص المصري منذ انضمامه لصفوف الفريق، وكثاني هدافي الفريق بعد ميدو جابر.

الدوري المصري المصري الزمالك فخر الدين بن يوسف
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