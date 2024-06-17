على غرار المسابقات الأوروبية.. إعلان التشكيل قبل 75 دقيقة من مباريات الدوري الإنجليزي

الإثنين، 17 يونيو 2024 - 19:40

كتب : FilGoal

لقب الدوري الإنجليزي الممتاز

أجرى الدوري الإنجليزي تعديلات على إجراءات إعلان التشكيلات الخاصة بفرق المسابقة قبل مباريات الموسم المقبل.

وتقرر أن يتم الإعلان عن تشكيلات الفريق قبل مباريات الدوري الإنجليزي الموسم المقبل، قبل 75 دقيقة من انطلاق المباراة.

وذلك بدلا من إعلان التشكيل قبل 60 دقيقة من المباراة، يكون الأمر مشابها للمسابقات الأوروبية التي تشهد إعلان التشكيلات قبل 75 دقيقة من المباريات.

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يأتي ذلك ضمن تغييرات عديدة ستحدث في الدوري الإنجليزي الموسم المقبل أهمهما إلغاء فترة الراحة في الشتاء المعتادة. مع تأخير انطلاق الدوري حتى يوم 17 أغسطس المقبل.

مما يعني حصول اللاعبين على راحة صيفية لمدة 3 أسابيع.

كما يعمل الدوري الإنجليزي على تحسين استخدام تقنية الفيديو في المباريات، مع تدريب الحكام على أن يصبحوا أكثر مرونة في تطبيق قوانين اللعبة، بالإضافة إلى شرح قرارات تقنية الفيديو بشكل مباشر وبصوت مسموع في الملعب.

الدوري الإنجليزي
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