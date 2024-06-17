لأول مرة.. زيزو "كابتن الزمالك" ضد المصري

يرتدي أحمد سيد "زيزو" شارة قيادة الزمالك لأول مرة ضد المصري.

ورغم أن زيزو ارتدى شارة الزمالك من قبل أكثر من مرة أثناء المباريات، وكانت أولهم ضد الداخلية في شهر مايو لعام 2023، لكنها المرة الأولى التي يبدأ فيها اللقاء كقائد للفريق.

زيزو يتواجد في الزمالك للموسم السادس على التوالي منذ عام 2019، ولكنه لم يسبق له ارتداء الشارة من قبل.

وخاض زيزو 226 مباراة بمقميص الزمالك من قبل، سجل فيهم 74 هدفا وصنع 61 آخرين.

وخلال تلك الفترة، حقق صاحب الـ28 عاما، ثمانية ألقاب مع الزمالك، بواقع لقبي دوري مصري، ولقبي كونفدرالية إفريقية، بجانب لقبي كأس مصر، ولقب كأس سوبر مصري، ولقب كأس سوبر إفريقي.

وسجل زيزو 11 هدفا وصنع 7 آخرين هذا الموسم في 27 مباراة بمختلف البطولات.