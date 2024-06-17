انتهت الدوري المصري – الإسماعيلي (2)-(2) إنبي
الإثنين، 17 يونيو 2024 - 18:56
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الإسماعيلي ضد إنبي في الدوري المصري.
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نهاية المباراة بالتعادل
ق 95: جووووووول التعادل
ق 69: جوووول محمد حمدي والثاني
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1
ق 45+5: جوووول مصطفى شكشك والتعادل
ق 29: جوووووووول الأول مروان حمدي
انطلاق المباراة
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