انتهت الدوري المصري – الإسماعيلي (2)-(2) إنبي

جوميز: هل هذه كرة القدم التي تريدوها لمصر؟ تحلوا بالشجاعة حتى لا تتكرر الأخطاء

عبد الواحد السيد: سيكون لنا وقفة لما نتعرض له.. ولنبحث عن دوري آخر إذا لا يريدونا