انتهت في الدوري – الزمالك (1)-(2) المصري.. نهاااية المباراة

الإثنين، 17 يونيو 2024 - 18:34

كتب : FilGoal

فخر الدين بن يوسف يسجل ويحتفل بهدف المصري ضد الزمالك

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك والمصري، ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة

ق. 95 جوووول أووول للزمالك عن طريق أوباما برأسية بعد عرضية من سيد عبد الله.

ق. 88 تبديلان للمصري بدخول إيزي إيميكا، وأحمد عيد بدلا من محمد الشامي، وسمير فكري.

ق. 87 أوووه موتيابا يهدر هدفا سهلا بعد تمريرة من سيد عبد الله داخل منطقة الجزاء يقابلها بتصويبة مباشرة بجانب القائم.

ق. 86 جوووول ثاااني راااائع. محمد الشامي يمر ببراعة من سيد عبد الله ثم يتبادل الكرة مع سمير فكري ويسدد بوجده قدمه الخارجي في المرمى مسجلا الثاااني.

ق. 85 دخول ترافيس موتيابا بدلا من عبد الله السعيد

ق. 78 تبديلان للزمالك لدخول أوباما وسيد عبد الله بدلا من ناصر منسي، وزيزو.

ق. 74 بعد الرجوع لتقنية الفيديو، يقرر الغندور إن الكرة لم تتجاوز خط المرمى.

ق. 73 أووووه زيزو يسدد ركلة الجزاء في العارضة العلوية وتنزل على الخط والحكم يراجع تقنية الفيديو ليحتسب الهدف أو لا

ق. 70 ركلة جزاااء للزمالك بعد الرجوع لتقنية الفيديو بسبب لمسة يد على دبش.

ق. 68 انطلاقة من مصطفى شلبي وعرضية أرضية إلى نبيل عماد الذي يسدد ولكن تصطدم في الدفاع وتتحول إلى ركنية وسط مطالبة بلمسة يد وركلة جزاء للزمالك.

ق. 63 تبديلان للمصري بدخول حسين فيصل ومحمود حمادة بدلا من أمادو جولدي با، وعبد الرحيم دغموم.

ق. 60 دبش ينقذ قبل لمسة مصطفى شلبي أمام المرمى.

ق. 45 أووووه عبد الله السعيد يهدر هدفا محققا بعد عرضية رائعة من محمد شحاتة، قابلها السعيد بتصويبة على الطائر فوق المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 39 تصويبة قوية من زيزو في الشباك الخارجية.

ق. 20 جوووول أوووول للمصري. عبد الرحيم دغموم يقطع تمريرة نداي للخلف ثم تمريرة إلى فخر الدين بن يوسف الذي مر من حسام عبد المجيد وسدد بوجه قدمه الخارجي في المرمى مسجلا الأول.

ق. 12 عرضية من أمادو جولدي با تصل إلى محمد الشامي الذي يخطأ في التعامل معها، ليتصدى لها عواد بسهولة.

ق. 2 إنذار مبكر لـ إبراهيما نداي بسبب جذب قميص عبد الرحيم دغموم.

بداية المباراة

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