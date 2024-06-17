تشكيل المصري – فخر الدين أساسي.. ودبش يقود الدفاع ضد الزمالك
الإثنين، 17 يونيو 2024 - 18:16
كتب : FilGoal
يقود فخر الدين بن يوسف هجوم المصري ضد الزمالك، فيما يعود محمود جاد لحراسة المرمى.
أعلن علي ماهر مدرب النادي المصري، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك بعد قليل في بطولة الدوري.
تشكيل المصري شهد عودة محمود جاد لحراسة المرمى بعد غيابه عن المباراتين السابقتين في الدوري للإيقاف أولا ضد إنبي، ثم ضد مودرن فيوتشر لصالح عصام ثروت، قبل أن يحرس مرمى الفريق في الكأس ضد جمهورية شبين.
من جهة أخرى، يقود فخر الدين بن يوسف هجوم المصري، فيما يبدأ أمادو جولد با في وسط الملعب بجانب معتز زدام.
وجاء تشكيل المصري كالتالي:
حارس: محمود جاد.
الدفاع: كريم العراقي – باهر المحمدي – محمد دبش – حسين السيد.
الوسط: معتز زدام – أمادو جولد با.
أمامهما: سمير فكري – عبد الرحيم دغموم – محمد الشامي.
الهجوم: فخر الدين بن يوسف.
تشكيل فريقنا لمواجهة الزمالك ✍️🟢#المصري_الزمالك | #دوري_nile#AlMasrySC pic.twitter.com/wiH2EGz7KA— Al-Masry SC (@AlMasrySC) June 17, 2024