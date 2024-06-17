"أخبرنا برحيله بعدما حقق حلمه بالعودة".. إشبيلية يعلن رحيل راموس

أعلن نادي إشبيلية رحيل سيرجيو راموس لاعب الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد قضاء موسم واحد فقط.

وينتهي عقد راموس بنهاية الشهر الجاري، إذ سيكون حرا في التوقيع لأي نادي.

وجاء بيان إشبيلية كالتالي:

أخبرنا راموس بأنه لن يستمر مع الفريق خلال الموسم المقبل بعدما حقق حلمه في العودة للنادي الذي بدأ فيه مسيرته.

نود أن نشكر راموس على التزامه وقيادته ونتمنى له التوفيق في تحديه المقبل.

سيودع راموس النادي والجماهير خلال مؤتمر صحفي سيتم عقده الثلاثاء المقبل بالتواجد مع خوسيه كاراسكو رئيس النادي.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 38 عاما 37 مباراة الموسم المنقضي مع الفريق الأندلسي مسجلا 7 أهداف وصنع هدف واحد آخر.

وتعد أبرز محطات راموس مع ريال مدريد إذ لعب 671 مباراة تجعله يحتل المرتبة الرابعة كأكثر من لعب بقميص الفريق الملكي.

وخلال هذه المباريات، حقق راموس بطولات عديدة كان سببا رئيسيا في الفوز بها.

إذ فاز بـ5 ألقاب للدوري الإسباني و4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا وبطولتين لكأس ملك إسبانيا و4 بطولات للسوبر الإسباني و4 بطولات لكأس العالم للأندية و3 ألقاب للسوبر الأوروبي.

كما سجل راموس 101 هدفا مع ريال مدريد وصنع 40.

وأصبح راموس (35 عاما) قائدا لريال مدريد منذ موسم 2015-2016 بعد رحيل إيكر كاسياس عن صفوف الفريق، واستمر في حمل هذه الشارة حتى صيف 2021.