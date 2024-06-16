يورو 2024 - إريكسن: في البطولة الحالية قصتي مختلفة تماما

أبدى كريستيان إريكسن لاعب الدنمارك سعادته بعد التسجيل في شباك سلوفينيا في يورو 2024.

وتعادلت سلوفينيا مع صربيا في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من البطولة المقامة في ألمانيا.

وقال إريكسن في تصريحات لموقع "يويفا": "في البطولة الحالية، قصتي مختلفة تماما عن البطولة الماضية، لحسن حظي مررت بعديد المباريات منذ حدوث ذلك".

ومنذ 1100 يوم تعرض إريكسن لأزمة قلبية في أولى مباريات الدنمارك بيورو 2020 ضد فنلندا.

واليوم بعد 3 سنوات سجل أولى أهدافه في البطولة الأوروبية.

وأضاف "شعرت بالثقة في المباراة، وأنا فقط سعيد بسبب اللعب، المشاركة في اليورو دائما لحظة خاصة".

وأكمل "أنا ممتن للغاية، فكرت في أنني لم أسجل من قبل في اليورو، لكن لا شيء في ذهني سوى كرة القدم".

وأتم "أنا سعيد لأنني ساعدت فريقي بالهدف".

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وأصبح إريكسن بعمر 32 عاما و123 يوما أكبر لاعب يسجل للدنمارك في تاريخ اليورو.

كما أصبح ثالث أكبر لاعب يسجل هدفا في بطولة كبرى للدنمارك (كأس عالم أو يورو).

وارتقى إريكسن للمركز الخامس في ترتيب هدافي منتخب بلاده برصيد 42 هدفا بفارق 10 أهداف عن بول نيلسن وجون دال توماسون متصدرا الترتيب برصيد 52 هدفا.

ويتواجد منتخبا الدنمارك وسلوفينيا في المجموعة الثالثة رفقة صربيا وإنجلترا.

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