"وقفوا أمام باب منزلي".. تين هاج يعلن استمراره مع مانشستر يونايتد

أعلن إريك تين هاج المدير الفني لـ مانشستر يونايتد استمراره في منصبه مع الفريق في الموسم المقبل.

وانتشرت تقارير في الفترة الأخيرة تشير لرحيل المدرب الهولندي بنهاية الموسم الجاري.

وفي الأيام الماضية كشف تقرير شبكة "ذا أثليتك" أن الهولندي مستمر مع الشياطين الحمر بقرار من إدارة النادي.

وقال تين هاج عبر برنامج "نوس فوتبول" الهولندي: "مسؤولو مانشستر يونايتد أخبروني أنهم تحدثوا مع توماس توخيل، هذا صحيح، وقالوا لي توصلنا لاستنتاج إننا لدينا بالفعل أفضل مدرب".

وأضاف "سافروا إلى مدينة إيبيزا ليخبروني بقرار استمراري، أزعجوني في إجازتي ووقفوا أمام باب منزلي".

وأتم "أنا في محادثات معهم بشأن عقدي الجديد، علينا إيجاد الاتفاق على العقد الجديد وهذا ليس سهلا، سنتحدث عن ذلك لاحقا".

وتولى الهولندي تين هاج البالغ من العمر 54 عاما تدريب مانشستر يونايتد قبل موسمين.

وحقق مع الفريق لقب بطولة كأس رابطة الدوري الإنجليزي، وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وخلال 114 مباراة خاضها الفريق تحت قيادته فاز في 68 وتعادل في 15 وخسر 31.