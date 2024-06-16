ثلاثية في 18 دقيقة تقود المقاولون العرب للفوز على طلائع الجيش

الأحد، 16 يونيو 2024 - 21:21

كتب : FilGoal

تقرير المباراة

حقق المقاولون العرب فوزه الأكبر في الموسم الجاري بالفوز بنتيجة 3-1 على طلائع الجيش في افتتاح الجولة 26 من الدوري المصري.

سجل أهداف ذئاب الجبل: مامادو نياس ومحمد سالم وأحمد عبد العزيز "مودي" فيما سجل محمد هاني هدف طلائع الجيش.

ولأول مرة يسجل ذئاب الجبل 3 أهداف في مباراة واحدة بالدوري منذ الجولة الرابعة بعد التعادل مع زد 3-3.

أخبار متعلقة:
تبًّا لكم ولقلبه تشكيل يورو 2024 - أرنولد في وسط إنجلترا وتريبير ظهير أيسر.. وثنائي الهلال يقود صربيا يورو 2024 - ديشامب: المباراة الأولى ليست حاسمة.. انظر إلى الأرجنتين الاتحاد يعلن موعد ومكان حافلات نقل جماهيره لبرج العرب لمواجهة الأهلي

وآخر مرة فاز المقاولون بتسجيل 3 أهداف في الدوري جاءت ضد غزل المحلة في الموسم الماضي منذ 492 يوما بنتيجة 3-0.

وتوقف رصيد طلائع الجيش عند 33 نقطة من 24 مباراة في المركز العاشر.

فيما ارتفع رصيد المقاولون لـ 19 نقطة ظل بها في المركز السابع عشر وقبل الأخير في ترتيب الدوري من 24 نقطة.

التشكيل

قاد محمد سالم هجوم المقاولون العرب، فيما قاد النيجيري جودوين شيكا هجوم طلائع الجيش.

وصف المباراة

كاد المقاولون العرب أن يتقدموا مبكرا في النتيجة بتسديدة من أوجيرا في الثانية 18 من بداية اللقاء لكن كرته مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 32 أجرى عبد الحميد بسيوني تغييرا اضطراريا بخروج خالد سطوحي وعوضه بـ محمد دياب.

وردت العارضة في الدقيقة 45 تصويبة صاروخية من أحمد عبد الرحمن ظهير طلائع الجيش لينتهي الشوط الأول سلبيا.

وفي الشوط الثاني أطلق مامادو نياس كرة مدوية من خارج منطقة الجزاء بعدما تسلم الكرة على صدره وسجل هدفا لذئاب الجبل في الدقيقة 55 معلنا تقدم أصحاب الأرض.

وفي الدقيقة 68 عاد الحكم لمطالعة تقنية الفيديو واحتسب ركلة جزاء لصالح المقاولون العرب بعد خطأ من حميد ماو.

وسجل أحمد عبد العزيز "مودي" هدف المقاولون الثاني في الشباك في الدقيقة 70.

وأضاف محمد سالم الهدف الثالث من انفراد ومراوغة للحارس وتسجيل في الشباك بعد 4 دقائق من الهدف الثاني.

ورفع سالم رصيده لـ 8 أهداف في الدوري الموسم الجاري.

وهو ثاني أفضل موسم له على المستوى التهديفي في الدوري بعد موسم 2014-15 الذي سجل خلاله 9 أهداف بقميص ذئاب الجبل أيضا.

وقلص محمد هاني بطريقة رائعة الفارق في الدقيقة 87 بضربة مقصية بعد عرضية كريم طارق، لتنتهي المباراة بفوز ذئاب الجبل.

المقاولون العرب طلائع الجيش الدوري المصري
نرشح لكم
الهداف ونجم آخر.. غيابات الاتحاد السكندري أمام الأهلي الاتحاد يعلن موعد ومكان حافلات نقل جماهيره لبرج العرب لمواجهة الأهلي انتهت الدوري المصري - المقاولون (3)-(1) طلائع الجيش.. الفوز الأكبر لذئاب الجبل التشكيل - سالم يقود المقاولون العرب.. وثلاثي في هجوم طلائع الجيش الأهلي ينظم رحلات مجانية للجماهير أمام الاتحاد قائمة الزمالك - 4 مدافعين في صفوف الأبيض ضد المصري مواعيد مباريات الأحد 16 يونيو - الدوري المصري.. والظهور الأول لهولندا وإنجلترا في الـ يورو غزل المحلة يتعاقد مع أحمد يحيى لدعم قطاع الناشئين
أخر الأخبار
يورو 2024 - مواصلا الإبهار.. 4 أرقام لـ بيلينجهام بعد التسجيل ضد صربيا 21 دقيقة | ألمانيا 2024
الهداف ونجم آخر.. غيابات الاتحاد السكندري أمام الأهلي 56 دقيقة | الدوري المصري
استراحة يورو 2024 - صربيا (0)-(1) إنجلترا.. نهاية الشوط الأول ساعة | ألمانيا 2024
"وقفوا أمام باب منزلي".. تين هاج يعلن استمراره مع مانشستر يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
ثلاثية في 18 دقيقة تقود المقاولون العرب للفوز على طلائع الجيش ساعة | الدوري المصري
تبًّا لكم ولقلبه ساعة | ألمانيا 2024
تشكيل يورو 2024 - أرنولد في وسط إنجلترا وتريبير ظهير أيسر.. وثنائي الهلال يقود صربيا ساعة | ألمانيا 2024
يورو 2024 - ديشامب: المباراة الأولى ليست حاسمة.. انظر إلى الأرجنتين 2 ساعة | ألمانيا 2024
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إبراهيم حسن يكشف طبيعة إصابة مصطفى محمد وحقيقة رفض صلاح للتبديل 2 المركز الإعلامي لاتحاد الكرة يكشف حقيقة رفض صلاح للتبديل 3 تقرير: الخليج يعرض محمد شريف للبيع.. وحقيقة شرط عودته لـ الأهلي 4 موعد مباراة مصر القادمة في تصفيات كأس العالم