ثلاثية في 18 دقيقة تقود المقاولون العرب للفوز على طلائع الجيش

حقق المقاولون العرب فوزه الأكبر في الموسم الجاري بالفوز بنتيجة 3-1 على طلائع الجيش في افتتاح الجولة 26 من الدوري المصري.

سجل أهداف ذئاب الجبل: مامادو نياس ومحمد سالم وأحمد عبد العزيز "مودي" فيما سجل محمد هاني هدف طلائع الجيش.

ولأول مرة يسجل ذئاب الجبل 3 أهداف في مباراة واحدة بالدوري منذ الجولة الرابعة بعد التعادل مع زد 3-3.

وآخر مرة فاز المقاولون بتسجيل 3 أهداف في الدوري جاءت ضد غزل المحلة في الموسم الماضي منذ 492 يوما بنتيجة 3-0.

وتوقف رصيد طلائع الجيش عند 33 نقطة من 24 مباراة في المركز العاشر.

فيما ارتفع رصيد المقاولون لـ 19 نقطة ظل بها في المركز السابع عشر وقبل الأخير في ترتيب الدوري من 24 نقطة.

التشكيل

قاد محمد سالم هجوم المقاولون العرب، فيما قاد النيجيري جودوين شيكا هجوم طلائع الجيش.

انـــتــهـــت⏰ ▪️المقاولون العرب يحقق فوزه الأكبر في الموسم الجاري بنتيجة 3-1 على طلائع الجيش. ▪️آخر مرة فاز المقاولون بتسجيل 3 أهداف في الدوري جاءت ضد غزل المحلة في الموسم الماضي منذ 492 يوما بنتيجة 3-0. ▪️لأول مرة يسجل ذئاب الجبل 3 أهداف في مباراة واحدة بالدوري منذ الجولة… pic.twitter.com/nrXkEPctaZ — FilGoal (@FilGoal) June 16, 2024

وصف المباراة

كاد المقاولون العرب أن يتقدموا مبكرا في النتيجة بتسديدة من أوجيرا في الثانية 18 من بداية اللقاء لكن كرته مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 32 أجرى عبد الحميد بسيوني تغييرا اضطراريا بخروج خالد سطوحي وعوضه بـ محمد دياب.

وردت العارضة في الدقيقة 45 تصويبة صاروخية من أحمد عبد الرحمن ظهير طلائع الجيش لينتهي الشوط الأول سلبيا.

وفي الشوط الثاني أطلق مامادو نياس كرة مدوية من خارج منطقة الجزاء بعدما تسلم الكرة على صدره وسجل هدفا لذئاب الجبل في الدقيقة 55 معلنا تقدم أصحاب الأرض.

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هدف عااالمي😮🔥 .. أمادو نياص يتقدم للمقاولون أمام طلائع الجيش بتسديدة لا تصد 🚀 pic.twitter.com/UDnEVZEExt — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 16, 2024

وفي الدقيقة 68 عاد الحكم لمطالعة تقنية الفيديو واحتسب ركلة جزاء لصالح المقاولون العرب بعد خطأ من حميد ماو.

وسجل أحمد عبد العزيز "مودي" هدف المقاولون الثاني في الشباك في الدقيقة 70.

وأضاف محمد سالم الهدف الثالث من انفراد ومراوغة للحارس وتسجيل في الشباك بعد 4 دقائق من الهدف الثاني.

ورفع سالم رصيده لـ 8 أهداف في الدوري الموسم الجاري.

وهو ثاني أفضل موسم له على المستوى التهديفي في الدوري بعد موسم 2014-15 الذي سجل خلاله 9 أهداف بقميص ذئاب الجبل أيضا.

وقلص محمد هاني بطريقة رائعة الفارق في الدقيقة 87 بضربة مقصية بعد عرضية كريم طارق، لتنتهي المباراة بفوز ذئاب الجبل.