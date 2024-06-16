يورو 2024 - ديشامب: المباراة الأولى ليست حاسمة.. انظر إلى الأرجنتين

يؤمن ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا أن المباراة الأولى ليست حاسمة في أي شيء إذ طالب بالنظر إلى ما فعلته الأرجنتين في كأس العالم 2022.

ويستعد منتخب فرنسا لمواجهة منافسه النمسا في المباراة التي ستجمعهما في أولى جولات دور المجموعات في بطولة يورو 2024.

وقال المدير الفني الفرنسي خلال المؤتمر الصحفي: "المباراة الأولى مهمة للغاية، لكنها ليست حاسمة، لا يوجد شيء أفضل من البدء بالفوز، لكن النمسا ستفكر بنفس الطريقة أيضا".

وأضاف "اللعب بشكل جيد في هذه المباراة سيضعنا في موقف جيد، لكن لا توجد طريقة واحدة للقيام بذلك، انظر إلى الأرجنتين".

وخسرت الأرجنتين أول مباراة في كأس العالم 2022 من السعودية بهدفين مقابل هدف، ثم فازت بجميع المباريات حتى توجت بالبطولة بالانتصار على فرنسا في النهائي بركلات الترجيح 4-2.

وأكمل "السمة المشتركة في المباريات هي القوة الكبيرة لكل الفرق".

وواصل "النمسا تمتلك هذه القوة، فهي تستخدم اللعب العمودي بشكل جيد، يجب أن نكون مستعدين للحصول على النتيجة التي نريدها".

وشدد "الانتخابات التشريعية؟ لا توجد نصيحة من جانبي أو حتى من جانب الاتحاد، اللاعبون يأتون مع الحرية ليكونوا قادرين على قول الأشياء بكلماتهم وأحاسيسهم الخاصة".

وأنهى حديثه قائلا: "نحن نمثل كل ما هو مختلط والتضامن والاتحاد والتنوع".

وتتواجد فرنسا في المجموعة الرابعة بجانب كل من هولندا وبولندا والنمسا.

وتتصدر هولندا المجموعة بـ3 نقاط بعد الفوز على بولندا 2-1.