الاتحاد يعلن موعد ومكان حافلات نقل جماهيره لبرج العرب لمواجهة الأهلي

الأحد، 16 يونيو 2024 - 20:46

كتب : هاني العوضي

فريق الاتحاد يحيي جماهيره

أعلن نادي الاتحاد السكندري توفير حافلات لجماهير لمؤازرة الفريق أمام الأهلي في المباراة التي تجمعهما على استاد برج العرب.

ويلتقي الفريقان يوم الثلاثاء في السابعة مساء ً في إطار مباريات الجولة 26.

وأوضح النادي أن محمد مصيلحى رئيس مجلس الإدارة أصدر توجيهات لتنظيم رحلة و توفير أوتوبيسات لنقل جماهير الثغر لمساندة فريقها ومشاهدة لقاء نادى الاتحاد السكندري والأهلي.

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وذلك لحاملي بطاقة المشجع "Fan ID " وتذكرة المباراة.

و سوف تتواجد أوتوبيسات مجانية يوم المباراة لنقل الجماهير من الساعة 4 مساءا حتى الساعة 5 مساءً.

يذكر أيضا أن الأهلي أعلن توفير حافلات لنقل جماهيره لمشاهدة المباراة من المدرجات. (طالع التفاصيل)

ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 36 نقطة بعدما خاض 16 مباراة.

فيما يأتي الاتحاد السكندري في المركز الساس برصيد 36 نقطة بعدما خاض 25 مباراة.

May be an image of ‎text that says '‎الموقع الرسمي للادى الاتحاد السكتدري WWWITTHADOLUB.OOM رجلة لجماهير الثفر لشاهدة لفاء الاتحاد السكندري الأهلي بإستاد برج العرب في فيإ إطار حرم الأستاذ محمد مصبلحى رئيس مجلس الإدارة على دعم مساندة جماهير التفر العظيمة فقد جماهير التفر لمساندة فريقها اصدر سبادئه توجيهاته لتنظيم رحلة و توفیر اوتویسان مساهدة لفاء نادى الاتحاد السكندري والآهلي فى إطار مباريات الأسبوع السادس العشرين من بطولة الدورى العام المفرر إفامنه يوم الثلاثاء الموافق 2024_6_18 الساعة السابعة مساء باستاد برج العرب و ذلك لحاملى بطاقة المشجع ID Fan ونذكرة المباراة. اجد أوتوبيسات مجانبة بوم المباراة لتفل الجماهير من الساعة مساءا دنى الساعة مساءا. و وسوق‎'‎

فمتى تقام المباراة؟

ستقام يوم الثلاثاء المقبل في ملعب برج العرب في السابعة مساء.

وستذاع المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".

وسوف يعلق على المباراة محمد عفيفي.

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