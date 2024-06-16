الاتحاد يعلن موعد ومكان حافلات نقل جماهيره لبرج العرب لمواجهة الأهلي

أعلن نادي الاتحاد السكندري توفير حافلات لجماهير لمؤازرة الفريق أمام الأهلي في المباراة التي تجمعهما على استاد برج العرب.

ويلتقي الفريقان يوم الثلاثاء في السابعة مساء ً في إطار مباريات الجولة 26.

وأوضح النادي أن محمد مصيلحى رئيس مجلس الإدارة أصدر توجيهات لتنظيم رحلة و توفير أوتوبيسات لنقل جماهير الثغر لمساندة فريقها ومشاهدة لقاء نادى الاتحاد السكندري والأهلي.

وذلك لحاملي بطاقة المشجع "Fan ID " وتذكرة المباراة.

و سوف تتواجد أوتوبيسات مجانية يوم المباراة لنقل الجماهير من الساعة 4 مساءا حتى الساعة 5 مساءً.

يذكر أيضا أن الأهلي أعلن توفير حافلات لنقل جماهيره لمشاهدة المباراة من المدرجات. (طالع التفاصيل)

ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 36 نقطة بعدما خاض 16 مباراة.

فيما يأتي الاتحاد السكندري في المركز الساس برصيد 36 نقطة بعدما خاض 25 مباراة.

فمتى تقام المباراة؟

ستقام يوم الثلاثاء المقبل في ملعب برج العرب في السابعة مساء.

وستذاع المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".

وسوف يعلق على المباراة محمد عفيفي.