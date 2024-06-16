الأهلي ينظم رحلات مجانية للجماهير أمام الاتحاد

أعلن النادي الأهلي توفير رحلات مجانية لجماهيره إلى مدينة الإسكندرية لمؤازرة الفريق في مباراته أمام الاتحاد السكندري في بطولة الدوري.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد في الجولة 26 من الدوري المصري.

ويبدأ تجمع الجماهير بداية من الساعة الثانية عشر ظهرا بعد غد الثلاثاء أمام بوابات فرع النادي بالشيخ زايد على أن تتحرك الحافلات في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

يستوجب اصطحاب كل مشجع تذكرة المباراة وبطاقة الفان اي دي الخاصة به.

كما يحظر اصطحاب أي أدوات تتعارض مع سلامة الجماهير والمنشآت سواء أثناء السفر أو خلال المباراة.

ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 36 نقطة بعدما خاض 16 مباراة.

فيما يأتي الاتحاد السكندري في المركز الساس برصيد 36 نقطة بعدما خاض 25 مباراة.

🔴 الأهلي يوفر أتوبيسات لنقل جماهيره إلى الإسكندرية 🦅 pic.twitter.com/bsGqIgj1e0 — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) June 16, 2024

فمتى تقام المباراة؟

ستقام يوم الثلاثاء المقبل في ملعب برج العرب في السابعة مساء.

وستذاع المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".

وسوف يعلق على المباراة محمد عفيفي.