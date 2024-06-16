بعد 1100 يوم من سقوطه.. إريكسن يسجل أول أهدافه في يورو 2024

سجل كريستيان إريكسن نجم منتخب الدنمارك أول أهدافه في بطولة الأمم الأوروبية (يورو) ضد سلوفينيا.

ويتقدم منتخب الدنمارك على سلوفينيا بهدف دون رد جاء في الدقيقة 17 في اللقاء المُقام على ملعب شتوتجارت.

وسدد إريكسن من لمسة واحدة بعد تمهيد بالكعب من يوناس ويند بطريقة رائعة متقدما لمنتخب الفايكنج.

وأصبح إريكسن بعمر 32 عاما و123 يوما أكبر لاعب يسجل للدنمارك في تاريخ اليورو.

كما أصبح ثالث أكبر لاعب يسجل هدفا في بطولة كبرى للدنمارك (كأس عالم أو يورو).

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ويأتي هدف إريكسن بعد 1100 يوم من سقوطه أرضا إثر تعرضه لأزمة قلبية في يورو 2020 ضد فنلندا منذ 3 أعوام.

وسبق أن شارك إريكسن في 3 مباريات بيورو 2012 دون أن يسجل وخاض مباراة في يورو 2020 ثم أخرى في يورو 2024 وسجل أول أهدافه.

وارتقى إريكسن للمركز الخامس في ترتيب هدافي منتخب بلاده برصيد 42 هدفا بفارق 10 أهداف عن بول نيلسن وجون دال توماسون متصدرا الترتيب برصيد 52 هدفا.

ويتواجد منتخبا الدنمارك وسلوفينيا في المجموعة الثالثة رفقة صربيا وإنجلترا.