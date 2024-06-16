الإسباجتي لا ينكسر

انتصر منتخب إيطاليا حامل اللقب بنتيجة 2-1 على ألبانيا في الجولة الأولى للمجموعة الثانية في لقاء أقيم على ملعب سيجنال إيدونا بارك في ألمانيا بيورو 2024.

تقدم ألبانيا بهدف نديم باجرامي، وقلبت إيطاليا الطاولة بثنائية أليساندرو باستوني ونيكولو باريلا.

قبل المباراة التقطت الكاميرات مجموعة من مشجعي ألبانيا يكسرون المكرونة الإسباجتي أمام جماهير إيطاليا وسط توسل من مشجع إيطالي بعدم فعلها وسط ضحكات الجميع.

Tw: Italianophobia Albanian fans snapped spaghetti in front of Italian fans ahead of the Italy-Albania Euro 2024 match. pic.twitter.com/7c3c5rByOI — kos_data (@kos_data) June 15, 2024

وفي المباراة حاول لاعبو ألبانيا كسر منتخب إيطاليا ورغم تقدمهم المبكر للغاية في الثانية 23 إلا أن حامل اللقب عاد في النتيجة وقلب الطاولة وخطف الـ 3 نقاط.

ويعد كسر المكرونة الإسباجتي في إيطاليا أمرا غير مقبولا سواء قبل أو بعد طهيها، ومن يفعل ذلك يسخر منه الطليان ويعتبرونه أمرا سخيفا، لدرجة أن ذلك يصل للبعض كأنه أمر مقدس.

ألبانيا كسرت المكرونة قبل بداية اللقاء لكنها لما تكسر إيطاليا في اليورو.































الفوز ترك إيطاليا في المركز الثاني بفارق الأهداف عن إسبانيا قبل المواجهة المرتقبة بينهما يوم الخميس المقبل.

فيما يحتل منتخب ألبانيا المركز الثالث بدون رصيد ويتذيل منتخب كرواتيا الترتيب بدون رصيد من النقاط والأهداف.

التشكيل

قاد جانلوكا سكاماكا هجوم إيطاليا في حملة الدفاع عن لقبه الأوروبي.

وبدأ ريكاردو كالافيوري في الدفاع رفقة أليساندرو باستوني، كما تواجد دافيدي فراتيسي كجناح أيمن.

في المقابل بدأ أرماندو برويا هجوم ألبانيا في مشاركتها الثانية باليورو بعد الظهور الأول في 2016.

كما ضم التشكيل الأساسي لألبانيا خماسي ينشط في الدوري الإيطالي.

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وصف المباراة

تفاجأ الجميع مع بداية اللقاء بالهدف الأول الذي سجله نديم باجرامي في الدقيقة الأولى أو بالتحديد في الثانية 23.

رمية جانب من الجهة اليمنى لإيطاليا نفذها فيدريكو ديماركو بشكل خاطئ لتصل إلى باجرامي داخل منطقة الجزاء وأطلق تصويبة صاروخية سكنت شباك دوناروما في أول 23 ثانية.

هدف أصبح الأسرع في تاريخ اليورو على الإطلاق.

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رد إيطاليا جاء سريعا باستحواذ وهيمنة على الكرة بحثا عن التعادل.

وفي الدقيقة 11 أدرك أليساندرو باستوني التعادل برأسية بعد لورينزو بيليجريني.

ثاني أهداف المدافع مع منتخب إيطاليا في مباراته الدولية الـ 24.

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وبعد 5 دقائق أضاف نيكولو باريلا الهدف الثاني للأتزوري بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء بعد تشتيت خاطئ من الدفاع.

ووصل باريلا لـ 10 أهداف مع إيطاليا متخطيا الأسطورة فرانشيسكو توتي صاحب الـ 9 أهداف مع الأتزوري.

ولأول مرة في تاريخ اليورو يسجل ثنائي لإنتر هدفين لإيطاليا في نفس المباراة.

ولأول مرة أيضا يتقدم منتخب إيطاليا بثنائية في اليورو في أول 16 دقيقة من بداية اللقاء.

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وكاد دافيدي فراتيسي أن يسجل هدف إيطاليا الثالث في الدقيقة 33 لكن ستراكوشا ثم القائم الأيسر منعا كرته من سكون الشباك.

وأهدر سكاماكا في الدقيقة 40 فرصة تسجيل جديدة بتسديدة داخل منطقة الجزاء أبعدها الحارس لركنية.

شوط أول انتهى بتقدم حامل اللقب.

وفي الشوط الثاني بدأت الأحداث هادئة عكس الأول تماما.

ومرت تسديدة كييزا المقوسة بجوار القائم الأيمن لمرمى ألبانيا في الدقيقة 60.

وشتت دفاع ألبانيا رأسية جيوفاني دي لورينزو في الدقيقة 66.

حاول لاعبو ألبانيا تهديد مرمى دوناروما لكن دون أي تسديدة على القائمين والعارضة مكتفين بالهدف الأول فقط في أول 23 ثانية.

الدقائق الأخيرة مرت ولم تُحدث التغييرات أي تنشيط هجومي أو فرصة محققة.

وأهدر راي ماناج في الدقيقة 90 فرصة خطف التعادل بعدما تلقى تمريرة طولية وسدد لكن دوناروما تألق وأبعدها.

مرت الثواني الأخيرة ثقيلة وحملت في طياتها 3 نقاط أول لحامل اللقب قبل مواجهة النهائي المبكر والمكررة ضد إسبانيا يوم الخميس المقبل.