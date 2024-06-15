الترجي يتوج بالدوري الـ33 بعد الفوز على اتحاد المنستيري

السبت، 15 يونيو 2024 - 23:47

كتب : FilGoal

الترجي ضد صنداونز

فاز فريق الترجي الرياضي على منافسه اتحاد المنستيري بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة التاسعة من مرحلة البطولة.

وسجل ثنائية الترجي كل من رودريجو رودريجيز في الدقيقة 21 وأحمد سليمان بالخطأ في مرماه في الدقيقة 68.

وتوج الترجي بالدوري رقم 33 في تاريخه ويظل النادي الأكثر تتويجا ببطولة الدوري في تونس.

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وتمكن الترجي من التتويج ببطولة الدوري 7 مرات في أخر 10 أعوام.

وكان النجم الساحلي قد حصل على البطولة في الموسم الماضي.

وحسم الترجي بطولة الدوري قبل جولة واحدة من نهاية مرحلة البطولة.

ورفع الترجي رصيده للنقطة الـ23 من 9 مباريات في تلك المرحلة، بينما تجمد رصيد المنستيري عند النقطة 15 في الوصافة.

ووصل الترجي إلى نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا وواجه فريق الأهلي وخسر بهدف دون رد في مجموع الذهاب والإياب تحت قيادة ميجويل كاردوزو المدير الفني البرتغالي.

ولذلك لم يتمكن الترجي من تحقيق الثنائية بجمع الدوري المحلي بدوري أبطال إفريقيا.

الترجي الدوري التونسي اتحاد المنستيري النجم الساحلي رودريجو رودريجيز
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