عمره 31 عاما.. برايتون يعلن خلفية دي زيربي في منصب المدير الفني

السبت، 15 يونيو 2024 - 19:06

كتب : FilGoal

فابيان هورزيلر - برايتون

أعلن نادي برايتون الإنجليزي تعيين الألماني ذو الأصول الأمريكية فابيان هورزيلر لقيادة الفريق، خلفا للمدرب السابق الإيطالي روبرتو دي زيربي.

ووقع المدرب البالغ 31 عاما على عقد يمتد حتى صيف 2027، وسيبدأ مهمته في الفترة التحضيرية في يوليو المقبل.

وقال توني بلوم رئيس مجلس إدارة النادي: "منذ بداية عملية تعيين مدربنا الجديد، كان فابيان دائما مرشحا بارزا ولفت انتباهنا بعمله الاستثنائي في سانت باولي على مدار الثمانية عشر شهرا الماضية".

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وأضاف: "لديه أسلوب لعب يتماشى مع الطريقة التي نريد أن يلعب بها فريق برايتون، وأنا واثق من أن مشجعينا سيقدرونه ويستمتعون به".

وأتم "يتمتع فابيان أيضا بخبرة تدريبية ممتازة وعمل مع الاتحاد الألماني على مختلف المستويات العمرية. نحن متحمسون حقا لبدء العمل مع فابيان للتحضير للموسم المقبل".

هورزيلر البالغ من العمر 31 عاما، قاد لتوه سانت باولي إلى التأهل من الدرجة الثانية إلى البوندسليجا في ألمانيا.

مدرب برايتون الجديد سيصبح أصغر مدرب دائم في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

أما على مستوى المدربين عموما فهو الثاني، بعد المؤقت رايان ميسون الذي تولى توتنام هوتسبر بعمر 29 عاما في 2021.

أيضا هورزيلر هو ثاني أصغر مدرب في تاريخ دوري الدرجة الثانية الألماني، حيث تسلم مهمة سانت باولي في ديسمبر 2022، بعمر 29 عاما و11 شهرا.

وخلال 18 شهرا، حول سانت باولي إلى فريق قوي وتوج معه في النهاية بدوري الدرجة الثانية، رغم أنه سابع أكثر فريق إنفاقا للأموال في الدوري.

أسلوب هورزيلر الكروي الجذاب يعتمد على البناء من الخلف والمخاطرة بالكرة وتمرير المدافعين المتكرر، وينوع في الإيقاع بين التمريرات القصيرة والسريعة واختراق المساحات.

تلك العناصر جعلته خيارا مناسبا للغاية لأسلوب برايتون، الذي تم بناؤه مع جراهام بوتر ثم دي زيربي.

والأهم أن هورزيلر طور فريقه بدون إنفاق الكثير، وهو جزء من سياسة برايتون الذي يعتمد على تطوير اللاعبين وبيعهم.

واحتل برايتون الموسم المنقضي المركز الـ 11 برصيد 48 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي.

فابيان هورزيلر برايتون الدوري الإنجليزي
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