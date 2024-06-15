تشكيل يورو 2024 – سوبوسلاي يقود المجر.. وتشاكا أساسي مع سويسرا

السبت، 15 يونيو 2024 - 15:02

كتب : FilGoal

دومينيك سوبوسلاي

أعلن ماركو روسي مدرب المجر ونظيره مورات ياكين المدير الفني لسويسرا تشكيلتي منتخبيهما استعدادا لمباراتهما التي تقام اليوم السبت.

ويلتقي المنتخبان في ملعب راين إينرجي ستاديون معقل نادي كولن.

ويلعب المنتخبان في المجموعة الأولى بجوار كل من ألمانيا واسكتلندا.

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وكان منتخب ألمانيا فاز في مباراته أمس الجمعة على اسكتلندا بخمسة أهداف لهدف في ملعب أليانز آرينا.

وجاء تشكيل المجر كالتالي:

في حراسة المرمى: بيتر جولاسي

في الدفاع: أتيلا سزالاي- ويلي أوربان- آدم لانج

في الوسط: الدفاع: ميلوس كيركيز- أندراس شافير- آدم ناجي- بينديجوز بولا

في الوسط الهجومي: دومينيك سوبوسلاي- رولاند سالاي

في الهجوم: بارناباس فارجا

أما تشكيل سويسرا فجاء كالتالي:

في حراسة المرمى: يان سومر

في الدفاع: ريكاردو رودريجيز- مانويل أكانجي- فابيان شار

في الوسط الدفاعي: دان ندوي- جرانيت تشاكا- ريمو فرويلير- سيلفان ويدمير

في الوسط الهجومي: روبن فارجاس- ميشيل أيبشير

في الهجوم: كوادو دواه

المجر سويسرا يورو 2024
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