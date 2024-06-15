الرياضية السعودية: أستون فيلا يقدم عرضا للتعاقد مع سعود عبد الحميد

السبت، 15 يونيو 2024 - 14:14

كتب : FilGoal

سعود عبد الحميد لاعب الهلال يسجل في شباك الاتحاد

قدم نادي أستون فيلا الغنجليزي عرضا للتعاقد مع سعود عبد الحميد نجم الهلال بحسب تقارير صحفية سعودية.

ويمتد تعاقد سعود عبد الحميد الذي يجيد في مركزي الظهير الأيمن وقلب الدفاع مع الهلال حتى نهاية الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن سعود عبد الحميد لاعب الهلال تلقى عرضا للانتقال إلى أستون فيلا بداية من الموسم المقبل.

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وأوضحت التقارير أن المدافع السعودي يتبقى في عقده عام واحد ويرغب في خوض التجربة، ولكن الهلال أيضا يتمسك باللاعب ويسعى لتجديد تعاقده والاستفادة من خدماته في كأس العالم للأندية 2025.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن سعود عبد الحميد صاحب الـ24 عاما أصبح محل اهتمام بعض الأندية الفرنسية والإنجليزية، بعد متابعات أوروبية للدوري السعودي في الفترة الأخيرة.

أستون فيلا يواصل مساعيه لتدعيم صفوفه تحضيرا للمشاركة في منافسات دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

سعود عبد الحميد ساهم في فوز الهلال بالثلاثية المحلية خلال الموسم المنصرم (الدوري السعودي - كاس الملك - السوبر السعودي).

الهلال السعودي أستون فيلا
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