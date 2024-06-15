رحب منتخب ألمانيا بضيوفه بطريقة رائعة بالفوز بنتيجة 5-1 على اسكتلندا في افتتاح يورو 2024 في لقاء أقيم على ملعب أليانز أرينا بمدينة ميونيخ.

بدأ عرض ألمانيا المستضيفة في يورو 2024 بجملة "مرحبا في ألمانيا" خلال حفل الافتتاح البسيط. (طالع التفاصيل)

"فيلكومن أوروبا".. تعني بالعربية أهلا وسهلا أوروبا، وجاءت رسالة الترحيب شديدة اللهجة من ألمانيا لجميع المنافسين في اليورو وليس اسكتلندا فقط والتي أكرموا وافدتها بخماسية في الافتتاح.

انتظرنا 3 سنوات منذ تتويج إيطاليا في صيف 2021 بلقب يورو 2020 من أجل رؤية أفضل 24 منتخبا في قارة أوروبا يتنافسون على لقب جديد.

ومع ضربة بداية قوية، سنكون على موعد مليء بكل القوة والإثارة والمتعة المتوقعة من أجل تحديد بطل جديد للقارة العجوز يوم 14 يوليو المقبل.

أرقام قياسية ألمانية

أصبح منتخب ألمانيا ثاني فريق ينتصر في افتتاح اليورو بـ 5 أهداف بعد يوغوسلافيا ضد فرنسا في يورو 1960.

الخماسية هي الأكبر لألمانيا في تاريخ مشاركتها في اليورو.

ولأول مرة يستقبل منتخب اسكتلندا 5 أهداف منذ الخسارة من هولندا 6-0 في تصفيات يورو 2004.

وأصبح يوليان ناجلسمان أصغر مدرب يقود منتخب في تاريخ المسابقة بعمر 36 عاما و327.

وأشرك ناجلسمان في حراسة المرمى مانويل نوير الذي يكبره في العمر بـ 38 عاما و79 يوما.

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التشكيل

اعتمد يوليان ناجلسمان المدير الفني لـ ألمانيا على توني كروس وإلكاي جوندوجان في وسط المانشافت.

في المقابل بدأ منتخب اسكتلندا بثلاثي دفاعي، وتواجد أندرو روبرتسون وسكوت ماكتوميناي في الوسط.

وصف المباراة

لم يحتج منتخب ألمانيا سوى دقيقة ونصف لفك شفرة دفاع اسكتلندا، تمريرة طولية صوب فلوريان فيرتز الذي انفرد وسدد كرة أبعدها الحارس لركنية.

ورغم أن الحكم أشهر راية التسلل إلا أن لاعبي ناسيونال مانشافت عرفوا كيفية تهديد مرمى الضيوف.

وفي الدقيقة 10 مرر جوشوا كيميتش تمريرة أرضية لفلوريان فيرتز الذي أطلق تسديدة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء جاءت على يمين الحارس التي ارتطمت بيده وسكنت الشباك.

وأصبح فيرتز أصغر لاعب يسجل لألمانيا في تاريخ اليورو بعمر 21 عاما و42 يوما.

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وفي الدقيقة 19 سجل جمال موسيالا هدفا رائعا بعد سلسلة من التمريرات وصلت لمنطقة الجزاء ومهدها كاي هافيرتز وسدد موسيالا كرة قوية سكنت الشباك.

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وفي الدقيقة 44 عاد الفرنسي كليمون توربان لتقنية الفيديو لمطالعة خطأ من راين بورتيويش مدافع اسكتلندا على إلكاي جوندوجان داخل منطقة الجزاء.

وبعد مطالعة تقنية الفيديو احتسب الحكم ركلة جزاء وأشهر بطاقة حمراء لمدافع اسكتلندا بسبب التدخل المتهور.

وزاد هافيرتز من أوجاع اسكتلندا بتسجيل ركلة الجزاء في الدقيقة 45+1 لينتهي الشوط الأول بنتيجة 3-0.

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Goal!



Kai Havertz from the penalty spot as Ryan Porteous was shown a red card for Scotland. #Euro2024 | #beINEURO | #HomeofEuro pic.twitter.com/kfFJaLkXqQ — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) June 14, 2024

ولأول مرة منذ 1984 يتقدم منتخب في النتيجة 3-0 في الشوط الأول منذ تقدم فرنسا على بلجيكا بنفس النتيجة.

في بداية الشوط الثاني شارك باسكال جروس بدلا من روبرت أندريتش بتشكيل ألمانيا، بينما جرانت هانلي لتأمين الدفاع الاسكتلندي بدلا من تشي آدامز.

وفي الدقيقة 63 شارك نيكلاس فولكروج وليروي ساني بدلا من هافيرتز وفيرتز.

وسجل فولكروج هدف ألمانيا الرابع بتصويبة مدوية من داخل منطقة الجزاء في أقصى الزاوية اليسرى لمرمى الضيوف في الدقيقة 68.

وشارك توماس مولر بدلا من جمال موسيالا في الدقيقة 74.

وسجل فولكروج هدفا ألغي بداعي التسلل عقب العودة لتقنية الفيديو في الدقيقة 76.

وخرج توني كروس في الدقيقة 80 وشارك إيمري تشان بدلا منه، حيث أكمل كروس 102 تمريرة صحيحة من 101 بنسبة دقة 99%.

وقبل 3 دقائق على نهاية اللقاء سجل أنطونيو رودريجر بالخطأ في مرماه بعدما ارتطمت الكرة برأسه وسكنت شباك نوير.

وأصبح روديجر ثاني لاعب ألماني يسجل في شباكه باليورو بعد ماتس هوملز ضد فرنسا في يورو 2020.

هدف اسكتلندا جاء رغم أنهم لم يسددوا أي كرة على المرمى.

وفي الدقيقة 90+3 سجل إيمري تشان هدف ألمانيا الخامس بتسديدة من خارج منطقة الجزاء من صناعة توماس مولر.

نتيجة وأداء وصدارة ورسالة قوية من منتخب ألمانيا لجميع خصومه الـ 24 بعد الترحيب بهم.

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