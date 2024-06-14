تكريم بيكنباور.. حفل افتتاح بسيط لـ يورو 2024

الجمعة، 14 يونيو 2024 - 22:24

كتب : FilGoal

حفل افتتاح يورو 2024

أقيم حفل افتتاح بسيط لـ يورو 2024 والمقامة في ألمانيا.

وتستضيف ألمانيا نهائيات البطولة الأوروبية التي بدأت وتستمر حتى 14 يوليو المقبل.

وبدأ الحفل بعرض عبارة "مرحبا في ألمانيا" واستعراض الأعلام الـ 24 للدول المشاركة وكذلك أسماء المدن والملاعب المستضيفة وعددها 9.

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وشارك في الحفل 270 شخصا حسبما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وحيا كل من في الملعب فرانز بيكنباور أسطورة ألمانيا الذي توفي في يناير الماضي، تكريما له على ما قدمه.

ودخل لأرض الملعب كل من برينارد ديتز بطل يورو 1980 ويورجن كلينسمان بطل يورو 1996 وهايدي زوجة الراحل المُلقب بـ "القيصر".

وتوج بيكنباور بلقب أوروبا عام 1972 وساهم في الفوز بلقب كأس العالم 1974 كلاعب.

وقاد منتخب ألمانيا للفوز بلقب كأس العالم 1990.

وتستضيف ألمانيا نهائيات يورو 2024 لأول مرة منذ تنظيم نسخة 1988 التي توجت بها هولندا.

يورو 2024 حفل افتتاح يورو 2024
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