الرجاء بطل الدوري المغربي للمرة الـ 13 برقمين تاريخيين.. وفرصة لـ الوداد للتأهل للكونفدرالية

توج الرجاء بلقب الدوري المغربي للمرة الـ 13 في تاريخه والأولى بعد غياب 4 مواسم في الجولة الأخيرة.

وحسم الرجاء اللقب لصالحه بعد صراع شرس مع الجيش الملكي أمتد حتى الجولة الأخيرة.

ورفع الرجاء رصيده لـ 72 نقطة بعد الفوز على مولودية وجدة في الجولة الأخيرة.

وسجل عبد الله خفيفي هدف تقدم الرجاء وأضاف يسري بوزوق ثنائية من علامة الجزاء قاد بها الفريق للفوز بنتيجة 3-0.

فيما لم يستفد الجيش الملكي من انتصاره على الفتح الرباطي ليكتفي بالمركز الثاني برصيد 71 نقطة.

وحقق الرجاء اللقب بدون أي خسارة حيث حقق الفوز في 21 مباراة وتعادل في 9، كأول فريق يحصد اللقب بدون هزيمة.

وأصبح الرجاء أول نادي في تاريخ الدوري المغربي يحقق اللقب بعدما تخطى حاجز الـ 70 نقطة.

وبذلك تأهل الرجاء لدوري أبطال إفريقيا رفقة الجيش الملكي.

فيما احتل نهضة بركان المركز الثالث برصيد 52 نقطة وحجز بطاقة التأهل للكونفدرالية الإفريقية.

وخطف الوداد فوزا قاتلا في الجولة الأخيرة جعلته يحتل المركز الرابع برصيد 44 نقطة متفوقا بفارق هدف وحيد عن نهضة التواركة وأولمبيك أسفي.

ويحتاج الوداد للتأهل للكونفدرالية الموسم المقبل وصول الجيش الملكي والرجاء لنهائي كأس العرش المغربي.

ويتنافس الجيش الملكي مع المغرب الفاسي والرجاء مع مولودية وجدة في نصف نهائي كأس العرش المغربي 2022-23.