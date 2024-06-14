نوري شاهين مديرا فنيا لـ بوروسيا دورتموند

أعلن نادي بوروسيا دورتموند تعيين نوري شاهين مديرا فنيا للفريق بعد رحيل إدين تريزيتش من منصبه.

نوري شاهين النادي : بوروسيا دورتموند بوروسيا دورتموند

ورحل تريزيتش عن تدريب دورتموند بعد طلبه الرحيل عن صفوف الفريق. (طالع التفاصيل)

شاهين البالغ 35 عاما وقع على عقد مع دورتموند يمتد لـ 3 مواسم.

وكان شاهين عاد لدورتموند في منصب المدرب المساعد لتريزيتش في منتصف الموسم المنقضي رفقة سفين بندر.

وقال شاهين عبر موقع النادي الرسمي: "إنه لشرف عظيم لي أن أكون مدربا لبوروسيا دورتموند. أود أن أشكر جميع المسؤولين في النادي على الثقة بي. أتطلع حقا إلى عملي في النادي".

وأتم "منذ اليوم الأول، سنفعل كل شيء بالكثير من الطاقة والشغف الكبير لتحقيق أقصى قدر ممكن من النجاح".

A new head coach. pic.twitter.com/BGnBd823gu — Borussia Dortmund (@BVB) June 14, 2024

وسبق أن خاض شاهين تجربة تدريبية مع أنطاليا سبور التركي.

وارتدى شاهين قميص دورتموند كلاعب خلال فترتين حيث تم تصعيده في الفترة الأولى للفريق الأول وخاض 153 مباراة.

وانضم لصفوف ريال مدريد في 2011 ثم أعير لـ ليفربول الإنجليزي في موسم 2012-13 وعاد لدورتموند مجددا وخاض مع الفريق 121 في الفترة الثانية.

ثم انضم لاحقا لفيردر بريمن وأعتزل في موسم 2020-21 بقميص أنطاليا سبور وأصبح مديرا فنيا للفريق.

وخلال تجربته مع أنطاليا التي استمرت لأكثر من موسم واحد قاد الفريق للفوز في 38 مباراة من أصل 92 وتعادل في 23 وخسر 31.

وتأهل بوروسيا دورتموند الموسم المقبل لدوري أبطال أوروبا بعدما احتل المركز الخامس في ترتيب الدوري الألماني.

وخسر الأصفر والأسود لقب دوري أبطال أوروبا بالخسارة من ريال مدريد بنتيجة 2-0 في النهائي.