دورتموند يعلن انفصاله عن مدربه

أعلن نادي بوروسيا دورتموند يوم الخميس انفصاله عن مدربه إدين ترزيتش.

وأفاد بوروسيا دورتموند في بيان: "طلب المدرب البالغ من العمر 41 عاما من بوروسيا دورتموند إنهاء عقده على الفور".

وأضاف البيان "وافق النادي على الطلب بعد مناقشة مشتركة".

بعض التقارير أشارت إلى أن إدارة نادي بوروسيا دورتموند كانت تنوي تمديد تعاقد ترزيتش.

ونجح المدرب الألماني في الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا وموجهة منافسه ريال مدريد، لكن تمكن الملكي من الفوز بهدفين دون رد.

عقد المدرب الكرواتي الأصل مع دورتموند كان سينتهي في نهاية الموسم المقبل.

واحتل دورتموند المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الألماني في الموسم المنقضي.

تيرزيتش تولى تدريب دورتموند منذ عام 2022 وكان قريبا من قيادة الفريق للتتويج بالدوري الألماني في الموسم قبل الماضي ولكن الفريق خسر بالجولة الأخيرة.